У Центрі реабілітації диких тварин Галицького нацпарку, що на Івано-Франківщині, доглядають за молодою козулею, яку врятували волонтери з Косова. Нині тварина перебуває на карантині та відновлюється після операції.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник Центру реабілітації диких тварин Андрій Гембарський.

З його слів, сарну привезли 28 грудня приблизно о 16:00. Їй — орієнтовно 7-8 місяців.

"Козуля — на карантині. Вона — ляклива. У неї — серйозна травма, серйозна операція, ампутація. Треба, щоб вона вбулася, звикла до людей. Тварина собі лежить, потроху їсть. Стараємося її не турбувати й попереджатимемо про це відвідувачів", — каже Андрій Гембарський.

Волонтерка Юлія Таринська розповіла Суспільному, що про допомогу з порятунком козулі до неї звернувся косівський волонтер. З її слів, 27 грудня чоловік побачив, як тварина дуже довго стояла біля джерела в лісі.

"Йому стало цікаво, чому вона не відходить. Чоловік підійшов ближче і побачив, що стирчить кістка з ноги. Переважно у селах люди дорізають собі таких кіз на свята", — каже волонтерка.

Волонтер зателефонував до Юлії з проханням допомогти. Козулю відвезли в медзаклад на рентген, опісля — у косівську ветлікарню, де лікарі безкоштовно прооперували тварину. Для цього довелося робити спеціальний наркоз.

"Коли лікарі почали обробляти рану, то побачили, що там є некроз. Лікар ледь-ледь надрізав — там навіть не йшла кров, тому ногу довелося забрати", — розповіла Юлія Таринська.

Після операції волонтерка відвезла козулю до стайні на ночівлю.

"Вона дожила до ранку, і ми її відвезли у Центр реабілітації Галицького національного парку. Козулю поселили у просторий вольєр", — додає Юлія Таринська.

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