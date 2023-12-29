Президент України підписав указ про звільнення Володимира Труша

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

"Звільнити Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", — йдеться в указі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 27 грудня підтримав проєкт указу президента про звільнення Володимира Труша з посади керівника Тернопільської ОВА.

Речниця Тернопільської ОВА Ганна Василенко телефоном сказала кореспондентам Суспільного, що звільнення прокоментують наступного дня, 28 грудня, проте цього дня брифінг відмінили.

Нагадаємо, 26 червня працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох заступників Володимира Труша: Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука разом із головою обласної ради Михайлом Головком за підозрою у вимаганні й отриманні хабаря від підприємця. Наразі їхні справи розглядає Вищий антикорупційний суд.

Головою Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш став 19 березня 2020 року. До цього ОДА очолював Ігор Сопель.

Що відомо про Володимира Труша

Володимир Труш народився на Івано-Франківщині. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" та "Філологія". У 2019 закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року був головою Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.