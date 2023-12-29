Волонтери-кримчани відправили на фронт "Бокси тепла"

Волонтер, керівник громадської організації "Актив Криму" Руслан Жаднов та його дружина разом з друзями-волонтерами відправили на фронт подарункові набори "Бокси тепла" для військових з Криму.

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Про це подружжя розповіло Суспільному Крим.

"Є грілки, які тримаються 12 годин. Покласти їх в спальний мішок і вона дасть тепло. Це саме для штурмовиків. Вони можуть одягати сюди навушники активні. Це плити полегшені. Продукти ось 331 школа збирала, щоб ми передали далі на фронт", — розповів Руслан про наповнення боксів.

Також він зазначив, що подарунки на фронт збирають, зокрема для військових-кримчан.

"Солодощі, гігієна, якої не вистачає на передовій, хімічні грілки, щоб можна було швидко зігрітись, запобігти обмороження та кава, чай, щоб зробити хоч трошки приємного перед Новим Роком для наших захисників", — розповіла Олександра Жаднова.

Олександра Жаднова. Фото: Суспільне Крим

Олександра і Руслан з Севастополя. До окупації подружжя мало власний успішний бізнес. Взимку 14-го були учасниками севастопольського "Євромайдану". Руслан розповів, що коли почалася російська окупація, не могли пасивно спостерігати.

"З друзями об'єднались, своєю командою севастопольською, і почали допомагати військовим, які були в українських частинах, оточені росіянами. Так вийшло, що наші частини усі українські були розграбовані, нічого там не було. І потрібно було чимось допомагати. Ми стали, можна сказати першими волонтерами", — зазначив голова ГО “Актив Криму”.

Волонтер Руслан Жаднов. Фото: Суспільне Крим

Також вони паралельно поширювали українську символіку, аби показати росіянам, що в Криму їм не раді. Навесні 2014-го подружжя зрозуміло, що лишатися далі в Севастополі небезпечно.

"Севастополь це — велике село, всі один одного знають. Тому всі розуміли, що через знайомих там передавали одному, припустимо, на тебе є окремі справи в спецслужбах. Когось там запрошували на співбесіди спецслужби. Ми вже розуміли, що нам залишатись не можна" — наголосив Жаднов.

Посилка для військових на фронт. Фото: Суспільне Крим

Із Севастополя родина Жаднових перебралася до Києва. Побудували нове життя з нуля. Проте після повномасштабного вторгнення Росії знову стали волонтерами.

"Коли почалась 24 лютого повномасштабна війна, то ми знову ж таки зідзвонились. І ми зрозуміли, що це єдиний шанс для України повернути Крим військовим шляхом.Тому ми зідзвонились, визначились. Ми почали налагоджувати зв'язки з тими, хто закордоном. І ми вже повезли першу допомогу в кінці березня, коли Київ був частково оточений", — розповів Руслан.

Військовий у лавах Нацгвардії Олександр — теж кримчанин, який з перших днів повномастшабного вторгнення повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну.

З передової у Києв приїхав на кілька днів. Каже, радіє, що на фронт до побратимів повертається із потрібними подарунками від волонтерів.

"Зі старлінкам та павербанкам нам допомагають волонтери, організації, ми самі там збираємо, купуємо все, що можна. Але ось засоби ураження — те, чого не вистачає. Все важче і важче збирати на якусь потрібну річ. Ми вже не кажемо про машини, про транспорт. Ми готові віддати своє життя. Ми заради цього і воюємо, щоб перемогти. Але без підтримки суспільства, на жаль, це буде надзвичайно тяжко!" — наголосив Олександр.

Військовий у лавах Нацгвардії Олександр. Фото: Суспільне Крим

Жаднов розповів, що допомогу збирають по всьому світу. Ще з перших днів російського вторгнення мобілізували знайомих за кордоном і в Україні. Каже, останнім часом запитів з фронту більшає, а збори кволіші, проте опускати рук не планує.

"До сьогоднішнього дня, в середньому якщо рахувати ми передали близько 2500 тисяч бронежилетів, близько тисячі касок, купу електроніки. Ми не зупиняємось!Я завжди кажу, в своїх соцмережах і всюди кажу, що зупинимось лише тоді, коли над Кримом буде український прапор!" — резюмував голова ГО “Актив Криму”.

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