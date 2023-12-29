У ліцеї "Сихівський" на вулиці Гната Хоткевича, 48 запрацював виїзний Центр надання адміністративних послуг. Тут допомагають людям, оселі яких пошкоджені внаслідок російського ракетного удару по Львову.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні, 29 грудня, адміністратори ЦНАПу будуть працювати до 18.00. Завтра, 30 грудня, виїзний ЦНАП працюватиме з 10.00 до 17.00, а в неділю, 31 грудня — з 10.00 до 15.00. Про графік роботи з 1 січня повідомлять додатково.

Також на місце ракетного удару привезли 50 рулонів плівки, розповів керівник Сихівської районної адміністрації Андрій Зозуля. Мешканці беруть плівку, щоби обклеїти вибиті вікна. Комунальники за потреби допомагають із захистом квартир від холоду.

Що відомо про атаку Львова та області 29 грудня

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, 24 людей поранені.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Через ракетний обстріл пошкоджені 18 будинків та 4 навчальні заклади. За словами міського голови Львова Андрія Садового, мешканцям, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетного удару виплатять 12 тис грн компенсації за вікно та 8 тис грн компенсації за двері. Для цього місто виділить близько 35 млн грн.