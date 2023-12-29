У Чернівцях компанія створює меблі та предмети інтер’єру для магазинів світових брендів. До Чернівців підприємство релокувалося з Білої Церкви на початку повномаштабного вторгнення. Окрім цеху в Україні, компанія має виробництво в Нідерландах. Суспільне Чернівці розповідає, як почали виробництво та як на бізнес вплинула війна.

У цехах з переробленого пластику спочатку створюють пластикові панелі, а вже з них — меблі та предмети інтер'єру.

"Це перероблення переробленого пластику, бо зазвичай цей пластик просто закопують в землю або викидають на звалища, а ми з цього пластику робимо декоративні пластикові панелі. Де їх використовують – це залежить від фантазії дизайнера, тому що одні компанії роблять стіни, інші — душові та світильники", — каже директор компанії "Зе Гуд Пластик Компані" Юрій Криницький.

Плити з переробленого пластику. Фото: The Good Plastic Company

Ідея створювати виробництво з відходів виникла у Нідерландах, оскільки там є відходи виробництва. Обрали такий бізнес через його екологічність.

"У Нідерландах інакше ставляться до відходів. На жаль, в Україні поки не утилізують так сміття, у нас ставлення "використав-викинув". Люди там дивляться на ці речі по-інакшому — дбають, що буде завтра, не викидають пластик. І так все починалось: є відходи виробництва. Що з цим можна зробити? Виникла ідея, а на ідеї виникла технологія, а по технології виявився продукт", — каже Юрій Криницький.

Більшість клієнтів компанії — це бренди з Японії, США та Європи. За словами Криницького, ці плити з переробленого пластику купує, а потім використовує у своїх інтерʼєрах Nike, Adidas та Карл Лагерфельд.

Фото: The Good Plastic Company

Підприємство займається перероблюванням пластику 5 років. На початку повномасштабного вторгнення призупиняли роботу на два місяці. Тоді частину колективу вивезли до Чернівців, але частина працівників згодом повернулась. Відтак шукали нових робітників серед вимушених переселенців та буковинців. На адаптаційний період нового працівника йшло до трьох місяців.

Фото: Суспільне Чернівці

Через війну підприємство на якийсь час втратило великих постачальників: це Кривий Ріг, Дніпро та Харків. Криницький каже, що перший час важко було і з постачальниками з Європи, адже європейці відмовлялись їхати в Україну. Також внаслідок війни мали проблеми з логістикою.

Зараз на підприємстві працює 60 людей, 27 з них — у Чернівцях. Тут підприємство виробляє до 2 тонн готового продукту на день і планує змінювати приміщення, аби встановити другу лінію та працювати у дві зміни.

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