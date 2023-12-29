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Як правильно вітати військових і спілкуватися з ними у свята. Пояснює психологиня з Рівного
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Як правильно вітати військових і спілкуватися з ними у свята. Пояснює психологиня з Рівного

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У військових, які приїхали у відпустку з фронту або ж знаходяться на передовій, можуть бути різні реакції на свята та привітання.

Рівненська психологиня Катерина Габрієль розповіла Суспільному, як правильно вітати захисників і захисниць, аби не викликати роздратування.

Вона пояснила, що для військовослужбовців, які зараз знаходяться на фронті, привітання з Новим роком часто можуть ставати тригеромподія, що викликає у людини, хворої на ПТСР, раптове повторне переживання психологічної травми, сама по собі не є страшною або травматичною. Хворі посттравматичним стресовим розладом зазвичай всіма силами уникають зустрічей з тригером, прагнучи уникнути нового нападу.:

"Потрібно сказати ті важливі слова, які ти хочеш сказати: про те, що я поруч, я знаю, ти нас захищаєш, нам дуже допомагаєш. Ось це от питання — формулювання, що саме я хочу побажати. Просто відправити в Viber картинку з Новим роком — це дивно й образливо, це може виглядати як знущання".

У військових, які приїжджають у відпустку додому, мало часу для адаптації, зазначила психологиня:

"Людна може замикатися, може не говорити, казати: «Слухай, мені краще посидіти вдома на дивані, бо все, що я хочу — полежати, а не йти з тобою десь відпочивати, бачитися з кумами». І це теж — окей. Тобто будьте чуйною, терплячою і приймаючою в цьому".

Катерина Габріель додала, що надмірне святкування та веселощі також можуть стати тригером:

"Це теж може викликати різні емоційні реакції. Тому тут краще, по-перше, обговорити, по-друге, поставити правило "стоп" святкування Нового року. Припустимо: «Так, ми можемо спробувати з тобою святкувати. Якщо відчуваєш, що тебе накриває або тобі погано — окей, ми зупиняємося і робимо як робимо». Але загалом краще було б святкувати в сімейному, теплому і затишному колі".

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