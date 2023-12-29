Від початку 2023 року на Миколаївщині розкрито майже 5500 злочинів з них 3210 — тяжкі та особливо тяжкі. В порівнянні із попередніми роками рівень злочинності зменшився, втім є напрямки де рівень навпаки збільшився.

Про це під час брифінгу розповів начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно.

"Шахрайство, також виявлення та документування зброї — частина перша статті 263 Кримінального кодексу України, та наркозлочини. Це три напрямки, які сьогодні мають зріст і фактично мають відповідне обґрунтування", — говорить Сергій Махно.

За словами начальника головного управління нацполіції на Миколаївщині, на території області працюють спеціалізовані групи, створені відповідні алгоритми щодо розкриття шахрайських дій.

"Є задокументована низка груп, які працюють з територій інших регіонів", — розповідає Махно.

Зі слів Сергія Махно, поліція проводить відповідне документування цих груп. На початку 2024 року хочуть довести до суспільства реалізацію щодо затримання таких людей.

Ми бачимо, що кожного дня відбуваються різні резонансні події, по території держави з використанням вибухівки, вогнепальної зброї. Для того, щоб упередити такі ситуації, превентивно працюємо на отримання інформації, звертаюсь до громадян, якщо у кого є така інформація, звертайтесь до працівників поліції, ми проведемо всі необхідні слідчо-оперативні дії для документування та вилучення незаконного обігу такої зброї.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.