У Калуші на Івано-Франківщині псевдоволонтерка ошукала місцевого жителя, який хотів придбати авто для військовослужбовців Збройних сил України. Жінка видурила у калушанина понад 80 тисяч гривень.
Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.
Чоловік хотів придбати автомобіль для ЗСУ через інтернет.
"Оголошення про продаж транспортних засобів він знайшов у мережі. Невдовзі до нього зателефонувала нібито волонтерка, яка пообіцяла пригнати автомобіль для українських військових. Калушанин перерахував кількома платежами понад 80 тисяч гривень завдатку за автівку на банківську карту", — йдеться у дописі.
Після того, як калушанин сплатив гроші, псевдоволонтерка не вийшла на зв'язок. Обіцяного автомобіля чоловік також не отримав.
Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Щоб не потрапити в пастку шахраїв, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:
- не довіряйте оголошенням у мережі про великі знижки, дешевий розпродаж товарів, акції;
- купуйте товари лише на перевірених сайтах;
- не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити власних платіжних карток на незнайомих та підозрілих сторінках в інтернеті;
- ніколи не повідомляйте пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з SMS-повідомлень, які надходять від банку на мобільний;
- користуйтеся послугою післяплати.
"У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це на лінію "102", — пишуть поліцейські.
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