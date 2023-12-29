У Калуші на Івано-Франківщині псевдоволонтерка ошукала місцевого жителя, який хотів придбати авто для військовослужбовців Збройних сил України. Жінка видурила у калушанина понад 80 тисяч гривень.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.

Чоловік хотів придбати автомобіль для ЗСУ через інтернет.

"Оголошення про продаж транспортних засобів він знайшов у мережі. Невдовзі до нього зателефонувала нібито волонтерка, яка пообіцяла пригнати автомобіль для українських військових. Калушанин перерахував кількома платежами понад 80 тисяч гривень завдатку за автівку на банківську карту", — йдеться у дописі.

Після того, як калушанин сплатив гроші, псевдоволонтерка не вийшла на зв'язок. Обіцяного автомобіля чоловік також не отримав.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Щоб не потрапити в пастку шахраїв, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:

не довіряйте оголошенням у мережі про великі знижки, дешевий розпродаж товарів, акції;

купуйте товари лише на перевірених сайтах;

не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити власних платіжних карток на незнайомих та підозрілих сторінках в інтернеті;

ніколи не повідомляйте пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з SMS-повідомлень, які надходять від банку на мобільний;

користуйтеся послугою післяплати.

"У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це на лінію "102", — пишуть поліцейські.

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