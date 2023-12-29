У селищі Олександрівка Кіровоградської області місцеві жителі об’єднались і разом купляють та ремонтують для військових машини. Відправили на фронт понад пів сотні автомобілів. Українським бійцям допомагають з 2014-го року.

У селищі створили громадську організацію "Справедливість – наш вибір", яка об’єднала понад 30 людей. Це – фермери, лікарі, юристи, говорить її керівник Олександр Ковтун. Нині відремонтували на фронт швидку допомогу для військових, які воюють на Донецькому напрямку.

"Ми купили цю машину завдяки представникам бізнесу. Автомобіль повністю відремонтували, замінили усі паливно-мастильні та розхідні матеріали. Незабаром відправимо її виконувати бойові завдання".

Салон "швидкої допомоги", яку відправлять військовим на Донеччину. Фото: Суспільне Кропивницький

Готують машини для відправки ЗСУ на авторемонтній базі, розповів представник організації Володимир Ковтун. Передали на війну 35 машин, очікують наразі на ще дві, три десятки відремонтували.

Також нині готують для відправки бійцям зарядні станції, окопні свічки.

“Завжди просять передати автомобілі. Також квадрокоптери, тепловізори, продукти. Нещодавно відправили 400 пар зимового взуття. З початку повномасштабної війни ми допомогли армії на 17 мільйонів гривень. Це гроші членів нашої ГО, інших громадських організацій та людей, які нас підтримують".

Нині готують для відправки бійцям зарядні станції та окопні свічки. Фото: Суспільне Кропивницький

Олександр Ковтун вважає, допомога військовим – це запорука перемоги України.

"Ми знаємо, що кожна наша робота рятує життя сотень людей. Як ми каже, є два крила: волонтери і ЗСУ! Оце якраз посередині перемога".