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На Житомирщині жінці повідомили підозру у катуванні своєї піврічної доньки
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На Житомирщині жінці повідомили підозру у катуванні своєї піврічної доньки

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Житомирська обласна прокуратура
На Житомирщині жінці повідомили підозру у катуванні своєї піврічної доньки. Фото: Житомирська обласна прокуратура

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чуднівської окружної прокуратури 24-річній жінці повідомили про підозру у катуванні своєї піврічної доньки.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця прокуратури Житомирщини Тетяна Гоша.

За її словами, матір намагалася нагодувати немовля дитячою сумішшю, дитина плакала, капризувала і не хотіла їсти. Тоді жінка покусала свою дитину.

"Поведінка дитини роздратувала та розлютила матір — втративши емоційну рівновагу, вона сильно покусала немовля за ніжку, ручку та спинку, завдавши дитині сильного фізичного болю. Батька дитини на той час вдома не було. Коли він дізнався, що сталося, викликав швидку. Оглянувши дитину, лікарні діагностували факт заподіяння немовляті тілесних ушкоджень. Наразі дитину в матері забрали та передали у патронатну сім’ю", — розповіла Тетяна Гоша.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для жінки у вигляді домашнього арешту. Також жінка має пройти спеціальну програму для кривдників, які вчинили злочин, пов’язаний з домашнім насильством.

Раніше Суспільне повідомляло, що правоохоронці затримали чинного депутата Коростишівської міськради, якого підозрюють у тому, що він у складі злочинного угруповання викрадав людей та "вибивав" із них гроші.

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