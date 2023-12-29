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На благодійному ярмарку волонтери з Буковини зібрали понад 250 тисяч гривень на дрони для військових
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На благодійному ярмарку волонтери з Буковини зібрали понад 250 тисяч гривень на дрони для військових

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На благодійному ярмарку волонтери з Буковини зібрали понад 250 тисяч гривень на дрони для військових
Волонтери на ярмарку у Глибоці. Фото: facebook/oksana.melenko

На благодійних ярмарку та аукціоні на підтримку військових у Глибоцькій громаді Чернівецької області волонтери зібрали понад 250 тисяч гривень. За ці гроші планують купити дрони та передати їх бійцям з громади.

Про це Суспільному розповіла волонтерка та співорганізаторка ярмарку Катерина Дудка.

На ярмарку продавали домашню випічку та прикраси з бісеру, а на аукціоні розігрували картини, розмальовані вази та скульптури з гільз, які виготовили діти з Глибоцької художньої школи. Серед лотів також були продукція та сертифікати на послуги місцевих підприємців.

Волонтери з Глибоки збирали гроші на дрони для ЗСУ
Фото: facebook/oksana.melenko

На благодійному ярмарку волонтери з Глибоки зібрали понад 250 тисяч гривень на дрони для військових
Лоти на благодійному ярмарку. Фото: facebook/oksana.melenko

"Аукціонну частину чергували розмовами з військовими та ветеранами з Глибоки, а також представником виробника дронів. Говорили про різновиди дронів, потребу у них та особливості застосування", – каже Дудка.

Загалом волонтери зібрали майже 208 тисяч гривень, 1100 доларів та 155 євро. Водночас буковинці продовжують перераховувати гроші на збір, щоб купити військовим FPV-дрони. Також зараз збирають інформацію про потреби підрозділів.

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