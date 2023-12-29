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Поліція Житомирщини забезпечуватиме правопорядок та безпеку під час святкових вихідних
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Поліція Житомирщини забезпечуватиме правопорядок та безпеку під час святкових вихідних

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Поліція Житомирщини забезпечуватиме правопорядок та безпеку під час святкових вихідних
Фото: поліція у Житомирській області

Поліція Житомирщини забезпечуватиме правопорядок та безпеку під час святкових вихідних. У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня до несення служби залучатимуться 169 нарядів поліції та 14 нарядів військовослужбовців Національної гвардії України. Піші та автопатрулі дбатимуть про правопорядок на території області. На випадок надзвичайних ситуацій додатково залучатимуться спецпризначенці роти поліції особливого призначення.

Про це повідомила у Facebook поліція у Житомирській області.

У Житомирі до забезпечення охорони правопорядку залучатимуться близько пів сотні поліцейських.

"Одним із безпекових заходів є посилений варіант несення служби, тобто партулювання. Патрулі у нас будуть як піші, так і авто. Завданнями патрульних будуть:

  • боротьба зі злочинністю, недопущення скоєння вуличних злочинів;
  • дотримання комендантської години;
  • дотримання режиму роботи нічних закладів;
  • заборона використання піротехнічних засобів, за що є і адміністративна, і кримінальна відповідальність", — повідомив заступник начальника Житомирського райуправління поліції Олег Петелюк.

Правоохоронці закликають громадян відповідально поставитися до заходів безпеки, пам'ятати про обмеження комендантської години (з 24:00 до 5:00) та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Також нагадали про неприпустимість вживання алкоголю у громадських місцях та керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

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