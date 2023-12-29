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У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей
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У Черкасах розширили перелік родин, які мають право отримувати виплати на дітей

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25 тисяч гривень за малюка з початку 2023 могли отримати родини зареєстровані в Черкасах, або ж переселенці, які проживають у місті. З листопада перелік родин, які мають право на виплати, розширили.

Упродовж 2023 року до Департаменту соцполітики за виплатами для новонароджених звернулася тисяча родин, розповіла заступниця директора департаменту Катерина Бінусова.

Іванна Федорчук родом із Херсонщини. Останні шість років проживає і працює в Черкасах. У серпні народила тут сина Михайла. Розповіла: не всі потреби дитини в змозі задовольнити.

"Різні брязкальця, кубики, все що можна погризти, усе знадобиться, ну і звісно це гігієна, памперси, що дуже багато йде і, звісно, різні креми, шампуні, ватні палички, засоби гігієни в основному. Хочеться всього і побільше для своєї дитини, якщо це перша дитина, то ти й не знаєш, що їй потрібно, що ні, хочеш все скупити".

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

Щомісяця на малюка Іванна Федорчук витрачає щонайменше десять тисяч гривень.

"Автокрісло купили, щоб безпечно перевозити. Із ліжечком пощастило, бо віддали батьки, збереглося, покоління".

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

Коли Іванна дізналася, що Черкаська міськрада надає допомогу для новонароджених, у жовтні вирішила за нею звернутися. Але їй відмовили:

"Там було тільки для зареєстрованих осіб в Черкасах, але ми все одно вирішили спробувати подати, але нам відмовили, навіть не сказали куди відвозити документи".

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У відповідь на інформаційний запит Суспільного заступниця директора Департаменту соцполітики Катерина Бінусова повідомила, що з 1 січня 2023 року одноразову виплату 25 тисяч гривень могли отримати батьки, які зареєстровані в Черкасах або переселенці, які зареєструвались в місті та проживають тут щонайменше дев’ять місяців.

Від 21-го листопада право на допомогу мають ще й ті родини, які не зареєстровані в Черкасах, але працюють і сплачують податки до міського бюджету, безперервно, не менше ніж останні п’ять років.

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

Пані Іванна вже зібрала необхідні документи, тож сподівається отримати виплати:

"Ми зателефонували туди, сказали зателефонувати на наступному тижні. Ще самі нічого не знаємо. Нам ще ніхто нічого не повідомив. А це зателефонували. Там дуже багато нюансів, що навряд чи вийде, але спробуємо".

Як зазначили в інформзапиті, з початку 2023 року за виплатами звернулася тисяча родин. Скільки з них отримали допомогу, в Департаменті не повідомили.

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах розширили перелік родин, що мають право отримувати виплати на дітей
Фото: Суспільне Черкаси

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