Сьогодні у Києві на Лісовому кладовищі відбулося прощання з полеглим українським військовим, кримським татарином Усеїном Мухтаровим.

Про це повідомляє пресслужба Луганського прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Головний сержант Усеін Мухтаров був помічником гранатометника, проходив службу на прикордонній заставі "Щастя". Був кадровим прикордонником з 2018 року.

Загинув 31-річний Мухтаров в ніч на 25 лютого 2022 року на позиціях біля села Чмирівка Старобільського району Луганської області, коли російські війська перейшли у повномасштабне вторгнення по всьому периметру зіткнення та з окупованого Криму.

Відомо, що 7 березня Усеїна Сабрієвича поховали спочатку у Луганську, а в грудні 2022 він був повернений в Україну під час обміну тілами. Ідентифікація загиблого воїна зайняла багато часу.

Кримського татарина поховали згідно з традиціями Ісламу та з відданням військових почестей.

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