На офіційному інтернет-представництві президента України у розділі електронні петиції зареєстрували звернення про надання звання Героя України посмертно військовому з Тернопільщини Юрію Музичуку. Петицію зареєструвала дружина військового Людмила Музичук.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Солдат був старшим водієм-механіком 14 окремої механізованої бригади імені Князя Романа Великого (А1008). Служив в ЗСУ з вересня 2022 року.

Загинув Юрій Музичук, під час виконання бойового завдання, 10 листопада 2023 року в районі населеного пункту Куп’янськ.

"Я пишаюся своїм чоловіком, він віддав своє життя, маючи ще стільки планів та не здійснених мрій за нас із вами, за вільну Україну та мир", — написала дружина.

Петицію зареєстрували 27 листопада 2023 року. Станом на сьогодні, 29 грудня 2023 року, вона набрала 17 599 голосів з 25 000 необхідних.