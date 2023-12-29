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На Закарпатті демонтували зображення радянських солдатів
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

На Закарпатті демонтували зображення радянських солдатів

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На Закарпатті демонтували зображення радянських солдатів
У селі Сімерки Ужгородського району демонтували зображення радянського солдата, 29.12.2023. Фото: ГО "Декомунізація. Україна"/Facebook

На Закарпатті у селах Зарічово та Сімерки Ужгородського району демонтували зображення радянських солдатів.

Про це повідомили на сторінці ГО "Декомунізація. Україна" у Facebook.

"В Ужгородському районі кількість об'єктів поступово зменшується, працюємо, аби не було взагалі. На території Перечинської громади усі необхідні об'єкти демонтували", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті демонтували зображення радянських солдатів
У селі Зарічово Ужгородського району демонтували зображення радянського солдата, 29.12.2023. Фото: ГО "Декомунізація. Україна"/Facebook

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