НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Представлявся працівником банку: вінничанин ошукав людей на понад 100 тисяч гривень
ШахрайствоКРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

Представлявся працівником банку: вінничанин ошукав людей на понад 100 тисяч гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

До восьми років позбавлення волі загрожує 23-річному мешканцеві Козятина, який ошукав одинадцятьох людей на понад сто тисяч гривень. Він представлявся працівником служби безпеки банку.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, до правоохоронців звернулася 35-річна жителька Івано-Франківської області. Вона розповіла про те, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Чоловік повідомив жінці, що із її банківської карти намагаються незаконно зняти гроші. Аби врятувати кошти, потрібно перерахувати їх на мобільний телефон працівника банку. Гроші він потім поверне назад.

З повідомленнями про аналогічні злочини до правоохоронців звернулися інші люди. Наразі задокументували одинадцять таких випадків.

Правоохоронці встановили, що шахрайством займався 23-річний мешканець Хмільницького району. Він телефонував за випадковими номерами, під час розмови повідомляв людям неправдиву інформацію та пропонував їм діяти за його інструкцією. Після того, як співрозмовники виконували вказівки, всі кошти з їхніх карток зараховувалися на банківські рахунки та мобільні телефони чоловіка.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи не ошукав порушник когось іще. Йому також повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Чоловікові загрожує позбавлення волі до восьми років.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Шахраї в Україні: за якою схемою діяла низка кол-центрів
Поліцейські викрили ймовірних шахраїв, які діяли у Полтаві та інших обласних центрах
Житель Тернопільщини віддав шахраям понад 300 тисяч гривень
Житель Тернопільщини віддав шахраям понад 300 тисяч гривень
На Франківщині псевдоволонтерка видурила у чоловіка гроші, за які він хотів купити авто для ЗСУ
На Франківщині псевдоволонтерка видурила у чоловіка гроші, за які він хотів купити авто для ЗСУ
На Черкащині жінка продала фейкових цуценят на майже 65 тисяч гривень
На Черкащині жінка продала фейкових цуценят на майже 65 тисяч гривень
На початок