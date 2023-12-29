До восьми років позбавлення волі загрожує 23-річному мешканцеві Козятина, який ошукав одинадцятьох людей на понад сто тисяч гривень. Він представлявся працівником служби безпеки банку.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, до правоохоронців звернулася 35-річна жителька Івано-Франківської області. Вона розповіла про те, що до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Чоловік повідомив жінці, що із її банківської карти намагаються незаконно зняти гроші. Аби врятувати кошти, потрібно перерахувати їх на мобільний телефон працівника банку. Гроші він потім поверне назад.

З повідомленнями про аналогічні злочини до правоохоронців звернулися інші люди. Наразі задокументували одинадцять таких випадків.

Правоохоронці встановили, що шахрайством займався 23-річний мешканець Хмільницького району. Він телефонував за випадковими номерами, під час розмови повідомляв людям неправдиву інформацію та пропонував їм діяти за його інструкцією. Після того, як співрозмовники виконували вказівки, всі кошти з їхніх карток зараховувалися на банківські рахунки та мобільні телефони чоловіка.

Наразі правоохоронці з'ясовують, чи не ошукав порушник когось іще. Йому також повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Чоловікові загрожує позбавлення волі до восьми років.