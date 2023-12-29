Вранці 29 грудня російська армія атакувала Одесу ракетами. Одна з них влучила в багатоповерхівку житлового комплексу та розірвалась всередині. Наразі відомо про трьох загиблих. Кореспондент Суспільного побував на місці влучання та поспілкувався з мешканцями атакованого ЖК.

Квартира Людмили розташована в зруйнованій секції. За її словами, вибух пролунав близько 8 ранку. Жінка в цей час була у ванній кімнаті.

"Я була у ванній, у без десяти 8. Вмиватись пішла. Це моє щастя, що я була у ванній, інакше я не знаю, що зі мною було б. Вікна лягли, зайнялась штора. І почало все палати. Дихати немає чим, я пішла до коридору просити сусіда допомогти тушити", — розповіла Людмила.

Багатоповерхівка в Одесі, в яку влучила російська ракета. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Підходи до будинку перекрили працівники поліції. На подвір’ї уламки ракети, каміння, дитячі іграшки, чиїсь речі. Олена Япс живе в сусідньому будинку. За її словами, вибухів було багато.

"Спочатку був гучний свист, а потім – вибух. Бачили. Уламки відлетіли, потім другий вибух, дуже багато вибухів, було дуже страшно, ми сховались і тільки потім зрозуміли, що і де трапилось. Було дуже гучно, все ходило ходуном. Але це були точно ракети, було чутно їх свист, і дуже близько", — розповіла жінка.

Двір багатоповерхівки в Одесі, в яку влучила російська ракета. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки ракетної атаки по Одесі, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Пошкоджені машини біля будинку в Одесі, куди влучила російська ракета. 29 грудня 2023 року. Фото: пресслужба Нацгвардії України

Мешканка зруйнованої секції Ольга зазначила, що чула три вибухи, останній був найпотужнішим. Після цього вона з дітьми спустились до паркінгу.

"Був один вибух, другий і дуже потужний третій. Ми були в квартирі, другий здалеку. По будинку пішла сильна вібрація і ми вже з дітьми, одяглись та спустились до паркінгу. Хаос, усі біжать, спішать, люди кричать, спускаються. Усюди скло, каміння, знизу ми вже побачили, що пожежа і горить 4 корпус", — зазначила Ольга.

Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети в Одесі. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки ракетної атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У Силах оборони півдня повідомили, що ракета розірвалась всередині багатоповерхівки, випаливши кілька поверхів. Наразі відомо про двох загиблих тут. Всього, за даними прокуратури, внаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло три людини, 26 отримали поранення. Розбір завалів продовжується.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 22 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

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