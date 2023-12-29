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Залучення іноземних коштів та створення робочих місць: на Київщині збудували низку підприємств
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Залучення іноземних коштів та створення робочих місць: на Київщині збудували низку підприємств

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Не зважаючи на те, що в країні триває війна, на Київщині не лише відбудовують пошкоджене житло та інші об'єкти. На території регіону реалізували кілька масштабних інвестиційних проєктів.

Про це повідомляє директорка департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації Наталія Погребна.

Зазначається, що у Бучанському районі у місті Вишневе завершили будівництво комплексу для відвантаження цементу. Щорічно він зможе приймати, зберігати та відвантажувати автотранспортом 450 тис. тонн цементу.

"Передбачена автоматизована лінія пакування та палетизації. Відкриття терміналу дозволило створити 80 нових робочих місць. Загальна сума інвестицій складає 34 млн євро", — каже Погребна.

Також, за її словами, у селі Калинівка Фастівського району побудували логістичний центр. У проєкт було інвестовано понад 20 млн євро. Наразі центр займає 15 га, має у своєму розпорядженні об'єкти та потужності, які може надати партнерам.

У селі Гатне на Фастівщині завершили будівництво офісного комплексу. Крім офісних приміщень у ньому будуть діяти найбільший в Україні KarcherНімецька компанія, один з найбільших в світі виробників техніки для прибирання та очищення Центр, інноваційний навчальний центр Karcher Академія та сервісний центр для обслуговування техніки. Сума інвестицій становить 171,3 млн гривень. Компанія створила 150 робочих місць, підсумували в адміністрації.

Що відомо про допомогу Київщині від іноземних партнерів

Програма розвитку ООН (ПРООН) надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення будівель, які постраждали під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Наразі йдеться про 56 об'єктів, які відбудовуватимуть за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Ірпінь отримає 75 тисяч євро від партнерів із Європейського Союзу у межах благодійного проєкту. Кошти спрямують на закупівлю будматеріалів, інструментів для ремонту і придбання самоскида для потреб комунального підприємства "Ірпіньводоканал".

У серпні цього року до Ірпінського відділку поліції доставили конфісковану зброю із США. Її правоохоронцям передали колеги з міста-побратима Маямі.

У Білій Церкві на Київщині побувала делегація представників бізнесу з Південної Кореї, щоб обговорити інвестиційні проєкти. Розглядається можливість налагодити виробництва сандвіч-панелей та побудувати новий завод.

Японська компанія Miyamoto International допоможе Київщині створити комплексну систему переробки відходів. Вона відома на міжнародній арені своїм досвідом відновлення населених пунктів після стихійних лих, військових конфліктів та катастроф.

У Бучі на Київщині відкрили відновлену амбулаторію, яку ремонтували за кошти благодійників. Медзаклад став пілотним центром проєкту ЮНІСЕФ.

Також громада отримала чотири вантажівки будівельних матеріалів із Польщі. Організація "Global Compact Poland" надала мінеральну вату і модульну черепицю для відбудови житла, пошкодженого внаслідок російської агресії.

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