На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який розбив надгробні плити на 83 могилах

На Миколаївщині 23-річного чоловіка підозрюють у нарузі над могилами на місцевому кладовищі у селі Великоолександрівка Казанківської громади. Пошкоджені пам’ятники та розбиті надгробні плити на 83 місцях поховань.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Повідомлення про те, що у селі Великоолександрівка Казанківської громади на місцевому кладовищі невідомі розбили надгробні плити на могилах до поліції надійшло 26 грудня", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджені пам’ятники. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

За інформацією поліції, на місці події зафіксували пошкоджені пам’ятники та розбиті надгробні плити на 83 місцях поховань, у тому числі й на могилах військовослужбовців, які загинули у війні, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від збройної агресії РФ.

"У ході проведених розшукових та слідчих заходів оперативники встановили 23-річного зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився мешканець цього ж села. Зі слів молодика, напередодні ввечері він посварився з дівчиною, перебував у стані сп’яніння, і пізно вночі пішов на кладовище до могили товариша", — повідомив керівник Баштанського райуправління поліції Іван Хохлов.

Чоловік, якого підозрюють. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Зі слів Івана Хохлова, у чоловіка на кладовищі стався раптовий напад агресії, під час якого він повалив та пошкодив надгробні плити.

Саном на 29 грудня чоловікові повідомили про підозру за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з хуліганських мотивів". Санкція статті передбачає ув’язнення до семи років. Тривають слідчі дії.

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