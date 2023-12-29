НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який розбив надгробні плити на 83 могилах
ПОЛІЦІЯКРИМІНАЛРегіони

На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який розбив надгробні плити на 83 могилах

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який розбив надгробні плити на 83 могилах
Розбиті надгробні плити. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

На Миколаївщині 23-річного чоловіка підозрюють у нарузі над могилами на місцевому кладовищі у селі Великоолександрівка Казанківської громади. Пошкоджені пам’ятники та розбиті надгробні плити на 83 місцях поховань.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Повідомлення про те, що у селі Великоолександрівка Казанківської громади на місцевому кладовищі невідомі розбили надгробні плити на могилах до поліції надійшло 26 грудня", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджені пам’ятники.
Пошкоджені пам’ятники. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

За інформацією поліції, на місці події зафіксували пошкоджені пам’ятники та розбиті надгробні плити на 83 місцях поховань, у тому числі й на могилах військовослужбовців, які загинули у війні, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від збройної агресії РФ.

"У ході проведених розшукових та слідчих заходів оперативники встановили 23-річного зловмисника. Причетним до скоєння злочину виявився мешканець цього ж села. Зі слів молодика, напередодні ввечері він посварився з дівчиною, перебував у стані сп’яніння, і пізно вночі пішов на кладовище до могили товариша", — повідомив керівник Баштанського райуправління поліції Іван Хохлов.

На Миколаївщині підозрюють чоловіка, який розбив надгробні плити на 83 могилах
Чоловік, якого підозрюють. Фото: Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Зі слів Івана Хохлова, у чоловіка на кладовищі стався раптовий напад агресії, під час якого він повалив та пошкодив надгробні плити.

Саном на 29 грудня чоловікові повідомили про підозру за статтею Частина третя статті 297 Кримінального кодексу України."Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого з хуліганських мотивів". Санкція статті передбачає ув’язнення до семи років. Тривають слідчі дії.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
сім-картка
У Кривому Розі викрили чоловіка, якого підозрюють у крадіжці 300 тисяч гривень шляхом перевипуску сім-карток
Аеророзвідник дрони боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Донецька область
Поліцейський став штурмовиком. Історія аеророзвідника бригади наступу "Лють", який боронить Донеччину
На Запоріжжі трьом військовим РФ повідомили про підозру
Погрожували зброєю та відбирали гроші на блокпостах: на Запоріжжі поліція викрила трьох бойовиків так званої "ДНР"
На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
На початок