НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
1 січня — до 8º тепла: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
ПОГОДАРегіони

1 січня — до 8º тепла: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Будівництво
Фото: Суспільне Рівне

На Рівненщині погоду продовжать визначати теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження. 1 січня очікують до + 8 тепла.

Про це повідомили 29 грудня в обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 30 грудня, погоду буде обумовлювати теплий сектор обширного атлантичного циклону. Очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — без опадів, ️вдень — місцями невеликий дощ. Вітер — західний️, 7-12 м/с, пориви — 15-18 м/с. Температура вночі — +1..6º, вдень — +5..10º. Атмосферний тиск буде слабо рости.

У неділю, 31 грудня, гребінь з півдня зумовить погоду з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі — -1..+4º, вдень — +3..8º. Атмосферний тиск буде слабо падати.

У понеділок, 1 січня, на погоду буде впливати улоговина атлантичного циклону, вдень — зона холодного фронту. Прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликі опади, переважно дощ, вдень — часом помірний дощ. Температура вночі — -2..+3º, ️вдень — +3..8º тепла. Атмосферний тиск буде падати.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
саржин яр
До 7º тепла прогнозують синоптики на Харківщині 31 грудня
Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
На початок