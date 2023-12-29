На Рівненщині погоду продовжать визначати теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження. 1 січня очікують до + 8 тепла.

Про це повідомили 29 грудня в обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 30 грудня, погоду буде обумовлювати теплий сектор обширного атлантичного циклону. Очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — без опадів, ️вдень — місцями невеликий дощ. Вітер — західний️, 7-12 м/с, пориви — 15-18 м/с. Температура вночі — +1..6º, вдень — +5..10º. Атмосферний тиск буде слабо рости.

У неділю, 31 грудня, гребінь з півдня зумовить погоду з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі — -1..+4º, вдень — +3..8º. Атмосферний тиск буде слабо падати.

У понеділок, 1 січня, на погоду буде впливати улоговина атлантичного циклону, вдень — зона холодного фронту. Прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликі опади, переважно дощ, вдень — часом помірний дощ. Температура вночі — -2..+3º, ️вдень — +3..8º тепла. Атмосферний тиск буде падати.

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