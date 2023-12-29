У Львові скасували кілька заходів через ракетний удар по місту

29 грудня у Львові, через ракетний обстріл міста російською армією, скасували кілька розважальних заходів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У мерії повідомили, що не буде ані колядувань коло ватр, ані Ходи звіздарів, ані фестивалю "Спалах різдвяної звізди".

"На різдвяні свята у Львові облаштували тимчасові ватри, довкола яких музиканти, мешканці і гості міста збираються на спільну коляду. Колядування, яке мало відбутися сьогодні (29 грудня, – ред.) на площі Ринок, перенесли у зв’язку з ранковим ракетним обстрілом", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про ракетний обстріл по Львову 29 грудня

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. Одна людина загинула, 24 людей поранені.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Через ракетний обстріл пошкоджені 18 будинків та 4 навчальні заклади. За словами міського голови Львова Андрія Садового, мешканцям, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетного удару виплатять 12 тис грн компенсації за вікно та 8 тис грн компенсації за двері. Для цього місто виділить близько 35 млн грн.