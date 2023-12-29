На території національного природного парку "Гуцульщина", що на Івано-Франківщині, виявили два види червонокнижних кажанів.

Про це повідомляють на сторінці нацпарку у Facebook.

Як ідеться у дописі, занесені до Червоної книги України тварини перебувають у печері на зимівлі. Це — підковик малий та нічниця велика. Їхній природоохоронний статус — вразливий та рідкісний.

"Підковик подавав ознаки життя і навіть поглянув на дослідників, а от нічниця у блискітках печерної краси перебувала в глибоких обіймах Морфея", — пишуть на сторінці нацпарку.

Підковик малий

Підковик малий (або підковоніс) — загалом чисельний в Україні вид кажанів. Становить приблизно дві-три тисячі особин. Поширений на більшій частині Європи, півночі Африки, Кавказу та Центральної Азії. В Україні поширений на Прикарпатті, Поділлі, Придністров'ї та в Криму. Живе до 17 років.

Зміна чисельності підковиків зумовлена руйнуванням природних підземель.

Червонокнижний підковик малий. Фото: Віктор Гавриленко

Нічниця велика

Нічниця велика — поширений у західній, центральній та східній Європі, а також у деяких регіонах Африки вид кажанів. В Україні зустрічаються здебільшого у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Влітку нічниці великі оселяються на горищах та в підземеллях. Взимку кажани ховаються у природних печерах та каменоломнях, рідше — у підвалах. У західних областях України ці тварини є значним природним регулятором чисельності комах, зокрема сільськогосподарських шкідників. Максимальна зафіксована тривалість життя — 22 роки.

Зміна чисельності нічниць великих зумовлена зменшенням придатних сховищ та винищенням тварин.

Червонокнижна нічниця велика. Фото: Віктор Гавриленко

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