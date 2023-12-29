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Поліцейський став штурмовиком. Історія аеророзвідника бригади наступу "Лють", який боронить Донеччину
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Поліцейський став штурмовиком. Історія аеророзвідника бригади наступу "Лють", який боронить Донеччину

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Поліцейський, що працював у Миколаївській області, перевівся у штурмову бригаду "Лють" і тепер воює на Донеччині. У бригаді він займається аеророзвідкою, координує військових по флангах, здобуває розвіддані. Історія бійця штурмової бригади про бої на Донецькому напрямку. 

Боєць полку "Цунамі" штурмової бригади "Лють" Сергій до повномасштабного російського вторгнення, працював поліцейським у Миколаївській області.

"Як почалась війна, довелось вивезти родину в Європу, тому що в мене троє дітей. А ми живемо біля військової частини та Миколаївського аеропорту, тож була велика вірогідність, що будуть обстріли. Я повернувся в Миколаїв пішов служити в роту поліції особливого призначення", — розповідає боєць полку "Цунамі" штурмової бригади "Лють" Сергій.

Перший бойовий досвід він отримав саме у штурмовій бригаді. 

"Це мій перший бойовий досвід, до цього ніякого досвіду такого я не мав. Єдине, коли я працював в поліції, трохи літав на дронах, і, мабуть, це дало мені якійсь поштовх до того, що треба піти в аеророзвідку, бо мені це подобається. Це цікавий напрямок, нове, тому я вирішив піти саме туди", — розповів Сергій.

Аеророзвідник боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Донецький напрямок дрони
Аеророзвідник боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Сергій. Фото з особистого архіва Сергія

"Коли ти на позиції, ти вже трохи розслаблений, а підхід і відхід — це найтяжче, бо окупант теж не спить, він постійно моніторить, і щойно бачить, що хтось йде, то в тебе летить все — артилерія, міномети, танки, FPV-дрони, "зкиди", — розповів боєць.

Сергій брав участь у звільненні Кліщіївки. За його словами російські війська постійно обстрілюють його групу з танків, артилерії та навіть використовували — FPV-дрони.

"Дуже тяжкі штурми. Тому що хлопцям для того, щоб вийти навіть на точку з якої  потрібно штурмувати, це треба було пройти 2-3 кілометри під постійним  артилерійським й мінометним обстрілом. Це дуже важко, багато поранених ще до штурмів. Наша задача, ми їх там проводимо, корегуємо, артобстріли", — пояснив боєць Сергій.

Під час боїв на Донеччині, боєць отримав дві контузії.

"В нас була позиція "весела". Там перший раз в нас прилетіло, так непогано, а другий раз, коли наш бліндаж завалило й нам прийшлось, як щурам рити собі нору й виходити вже з того бліндажа пізно вночі. Такі моменти, вони дуже запам'ятовуються", — згадує боєць бригади НПУ "Лють".
Аеророзвідник боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють"
Кліщіївка. Фото: Facebook/Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють"

За словами Сергія, нині його бригада продовжує штурми на Донеччині, хоча мороз та сніг ускладнюють роботу на цьому напрямку:

"Зараз погодні умови трошки відійшли на другий план, штурми проводимо, як ми, як наші сили, так й окупанти. Попри дощ, сніг, бруд, сльоту. Все одно проводяться штурми. Те, що казали, що будемо чекати зиму, й все буде зупинятися. Ні, такого зараз немає".

Боєць розповідає, на війні дрони — розхідний матеріал, деякі з них можуть збити одразу після вильоту.

"Росіяни стягнули на цей напрямок дуже багато засобів РЕБ, тому кожен виліт дрона — це п'ятдесят відсотків того, що він не повернеться: його збивають РЕБ, його збивають з автоматичної зброї", — розповів про збиття дронів окупантів боєць.

Аеророзвідник боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" дрон Донецька область
Фото з особистого архіву Сергія

Сергій додає, після перемоги планує повернутись працювати в поліцію:

"Для мене мотивація одна, щоб мої діти виросли на нашій українській землі. Щоб вони розмовляли українською мовою. Тільки це може мотивувати й ні хочеться нічого більше. Тільки перемога".

Аеророзвідник дрони боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Донецька область
Аеророзвідник боєць полк "Цунамі" бригади НПУ "Лють" Сергій, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

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