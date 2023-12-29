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За добу на Буковині сталися чотири аварії – троє людей загинули
ДТПРегіони

За добу на Буковині сталися чотири аварії – троє людей загинули

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За добу на Буковині сталися чотири аварії – троє людей загинули
Фото: Нацполіція області

За добу у Чернівецькій області сталися чотири аварії, у двох з них внаслідок наїзду загинули пішоходи. Ще один загиблий був водієм авто, який не впорався з керуванням.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

Селище Глибока

У Глибоці невідомий водій наїхав на пішохода та поїхав з місця аварії. Внаслідок цього 51-річний місцевий житель загинув від отриманих травм. Поліція розшукала чоловіка, який ймовірно здійснив наїзд, 62-річний житель селища, який їхав на Opel Vivaro.

Село Вашківці

У Вашківцях 28-річна водійка автомобіля ВАЗ-2106 допустила наїзд на 72-річного жителя села. Пішохода з травмами госпіталізували до лікарні – чоловік помер під час надання йому медичної допомоги.

Село Кам'янка

У Кам'янці 27-річний житель не впорався з керуванням авто Daewoo Lanos. Через це автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії водій травмувався – його ушпиталили.

Село Купка

У ніч на 29 грудня в селі Купка 18-річний водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з перешкодою. Внаслідок отриманих травм водій загинув, а його 17-річного пасажира госпіталізували.

За добу на Буковині сталися чотири аварії
ДТП у селі Купка. Фото: Нацполіція області

Тіла загиблих у ДТП направили на судово-медичну експертизу. Також відкрили кримінальні провадження щодо порушення правил дорожнього руху.

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