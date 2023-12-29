Зранку 29 грудня над одним з населених пунктів Ружинської громади сили протиповітряної оборони збили ракету, запущену російськими військовими. Внаслідок падіння уламків в землі утворилася кількаметрова вирва.

Про це в коментарі Суспільному розповіла голова Ружинської громади Людмила Біляк. За її словами, подія сталася близько восьмої години ранку.

"Було дуже гучно, коли ракета тільки летіла. Потім наші хлопці з ППО збили її, за що ми їм дуже дякуємо. Уламки збитої ракети впали на людські городи. Жертв та руйнувань житлових будинків немає. Є незначні ушкодження господарських будівель у підсобних господарствах. На місці із самого ранку працюють всі профільні служби і комісія із селищної ради. Комісія паралельно обходила всі вулиці, на зараз констатуємо, що житловим будинкам загрози не виявлено. Ще раз хочу сказати: велика подяка нашим захисникам, нашій ППО", — розповіла Людмила Біляк.

За її словами, це не та сама повітряна ціль, про збиття якої вночі на Житомирщині написав зранку голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Вирва, яка утворилася після падіння уламків російської ракети, збитої над Ружинською громадою. Фото: Ружинська громада/Telegram

Уламки російської ракети, збитої ППО над Ружинською громадою. Фото: Ружинська громада/Telegram

ОНОВЛЕНО на 13.45

У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик сказала, що наразі на місці події працюють поліцейські, які документують обставини, вилучають уламки та збирають докази воєнного злочину армії РФ.

"Серед іншого правоохоронці документують збитки, завдані громадянам унаслідок дії вибухової хвилі. За попередньою інформацією, у 16 приватних будинках частково пошкоджені вікна, обстеження триває", — розповіла Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне повідомляло, що вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі, Конотопі та в кількох інших областях України. Відомо, що є поранені та загиблі.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на Житомирщині вночі 29 грудня сили протиповітряної оборони також збили повітряну ціль, запущену російськими військовими.

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