У Великій Березовиці на Тернопільщині вшанували пам'ять письменника, журналіста, народного депутата України першого скликання Левка Крупи.

Про це розповів Суспільному голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко.

На могилі Левка Крупи відправляють панахиду. Фото: Вікторія Стрілець

За його словами, сьогодні, 29 грудня, мало б виповнитися 80 років з Дня народження письменника.

Вірш Левка Крупи, викарбуваний на його могилі. Фото: Вікторія Стрілець

"На місцевому кладовищі на могилі Левка Крупи відправили панахиду. Участь у ній взяли рідні, друзі, односельці нашого славетного земляка. Він був великим патріотом, тому нам треба популяризувати його творчість, доносити його думки до дітей та дорослих".

Під час заходу. Фото: Вікторія Стрілець

Потім у Великоберезовицькому Народному Домі відбувся вечір пам'яті.

"Звучали вірші Левка Крупи, пісні на його слова. Оскільки це передноворічно-різдвяний час, то програму наповнили колядками й патріотичними піснями. В основному захід організували працівники Народного Дому. До слова, у Великій Березовиці одна з вулиць названа в честь Левка Крупи".

Виступи на вечорі пам'яті. Фото: Вікторія Стрілець

Левко Крупа вчителював у Тернопільському районі, був заступником директора обласного краєзнавчого музею, редактором газети "Тернове поле", співзасновником Крайової організації Народного руху України. В 1991-2000 роках був генеральним директором Тернопільського обласного телерадіомовного об'єднання.

Учасники заходу. Фото: Вікторія Стрілець

Видав збірки поезій "Чотири струни", "У дзеркалі плуга", "Міра болю". Автор драм "Легенда Тернового Поля", "Ой Морозе, Морозенку", "Василько — князь Теребовельський", "Три сторінки з літопису". Завершував цикл поезій "У тіні Вавеля". Переклав "Кримські сонети" Адама Міцкевича, інсценізував повість Юліана Опільського "Іду на Ви".