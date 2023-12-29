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На Тернопільщині вшанували пам'ять народного депутата України Левка Крупи
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На Тернопільщині вшанували пам'ять народного депутата України Левка Крупи

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Вечір пам'яті Левка Крупи у Великоберезовицькій громаді. Грудень, 2023
Вечір пам'яті Левка Крупи. Фото: Вікторія Стрілець

У Великій Березовиці на Тернопільщині вшанували пам'ять письменника, журналіста, народного депутата України першого скликання Левка Крупи.

Про це розповів Суспільному голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко.

На могилі Левка Крупи у Великій Березовиці відправляють панахиду
На могилі Левка Крупи відправляють панахиду. Фото: Вікторія Стрілець

За його словами, сьогодні, 29 грудня, мало б виповнитися 80 років з Дня народження письменника.

Вірш Левка Крупи, викарбуваний на його могилі у Великій Березовиці
Вірш Левка Крупи, викарбуваний на його могилі. Фото: Вікторія Стрілець

"На місцевому кладовищі на могилі Левка Крупи відправили панахиду. Участь у ній взяли рідні, друзі, односельці нашого славетного земляка. Він був великим патріотом, тому нам треба популяризувати його творчість, доносити його думки до дітей та дорослих".

Під час заходу з вшанування пам'яті Левка Крупи
Під час заходу. Фото: Вікторія Стрілець

Потім у Великоберезовицькому Народному Домі відбувся вечір пам'яті.

"Звучали вірші Левка Крупи, пісні на його слова. Оскільки це передноворічно-різдвяний час, то програму наповнили колядками й патріотичними піснями. В основному захід організували працівники Народного Дому. До слова, у Великій Березовиці одна з вулиць названа в честь Левка Крупи".

Виступи на вечорі пам'яті народного депутата України Левка Крупи
Виступи на вечорі пам'яті. Фото: Вікторія Стрілець

Левко Крупа вчителював у Тернопільському районі, був заступником директора обласного краєзнавчого музею, редактором газети "Тернове поле", співзасновником Крайової організації Народного руху України. В 1991-2000 роках був генеральним директором Тернопільського обласного телерадіомовного об'єднання.

Учасники заходу з вшанування пам'яті народного депутата України Левка Крупи
Учасники заходу. Фото: Вікторія Стрілець

Видав збірки поезій "Чотири струни", "У дзеркалі плуга", "Міра болю". Автор драм "Легенда Тернового Поля", "Ой Морозе, Морозенку", "Василько — князь Теребовельський", "Три сторінки з літопису". Завершував цикл поезій "У тіні Вавеля". Переклав "Кримські сонети" Адама Міцкевича, інсценізував повість Юліана Опільського "Іду на Ви".

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