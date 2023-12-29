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На Черкащині жінка продала фейкових цуценят на майже 65 тисяч гривень
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На Черкащині жінка продала фейкових цуценят на майже 65 тисяч гривень

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На Черкащині судитимуть жінку, яка розміщувала фейкові оголошення з продажу цуценят. Вона обманула покупців на понад 60 тисяч гривень.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

Від дій псевдопродавчині постраждало четверо громадян, розповіла речниця:

"22-річна уманчанка в інтернеті розміщувала фейкові оголошення про продаж породистих цуценят. Жінка обманула чотирьох людей на майже 65 тисяч гривень".

Як зазначила Зоя Вовк, шахрайку раніше вже судили. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі:

"Слідчі завершили досудове розслідування за чотирма епізодами частини другої статі 190Якщо ж шахрайство вчиняється повторно, або за змовою групою осіб, або завдає значної шкоди, згідно ч. 2 ст. 190 КК передбачається кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років. КК України та направили до суду обвинувальний акт відносно фігурантки".

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