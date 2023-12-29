На Закарпатті поліцейські вилучили понад 40 кубометрів нелегальної деревини

На Закарпатті у селищі Ясіня Рахівського району поліцейські вилучили понад 40 кубометрів нелегальної деревини разом з транспортним засобом.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 28 грудня близько 16:00 у селищі Ясіня співробітники поліції виявили вантажний автомобіль, яким перевозили деревину породи "Ялина".

"За кермом авто перебував 32-річний місцевий житель. Чоловіка опитали та провели огляд вантажу. У результаті стало відомо, що на 36 стовбурах, які вже були завантажені на авто, відсутні будь-які маркування, а також немає жодної документації щодо її походження та законності перевезення. Окрім цього, ще понад 180 стовбурів виявили у місці, звідки чоловік підібрав решту деревини", йдеться у повідомленні.

Нацполіція у Закарпатській області/Facebook

Деревину та вантажівку слідчі вилучили. Загальна кубомаса продукції склала понад 40 кубометрів. Вартість такої кількості деревини сягає близько 60 тисяч гривень, додають в поліції.

За фактом незаконного перевезення чи збуту лісу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 КК України. Чоловіку загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство у справі триває.

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