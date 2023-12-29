28 грудня на засіданні члени виконкому Бердичівської міськради прийняли рішення надати військовим та їхнім родинам службове житло — йдеться про сім квартир.

Про це на своєму сайті написала Бердичівська міська рада.

У повідомленні сказано, що мова йде про сім одно-, дво- та трикімнатних квартир, які були включені до числа службових жилих приміщень рішенням виконавчого комітету № 404 від 20 грудня 2023 року.

У коментарі Суспільному керуюча справами виконкому Бердичівської міськради Лариса Котнюк розповіла, що це квартири, власники яких померли, не заливши по собі спадкоємців. Саме тому на виконкомі 20 грудня ці квартири спочатку включили до числа службових, а 28 грудня розподілили між військовими.

"Ці сім квартир у різних мікрорайонах міста спочатку були включені у власність міської ради. Це службові квартири. Розподіл був пропорційним між сімома військовими частинами і військкоматом", — сказала Лариса Котнюк.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі планують продати майновий комплекс і за виручені гроші купити житло військовим.

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