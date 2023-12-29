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За добу на сході ЗСУ знищили понад 130 одиниць російської техніки — Фітьо
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За добу на сході ЗСУ знищили понад 130 одиниць російської техніки — Фітьо

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За добу на сході ЗСУ знищили понад 130 одиниць російської техніки — Фітьо
Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Більш як 130 одиниць російської техніки знищили українські військові на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках за минулу добу. Росіяни почали залучати більше важкої техніки, оскільки піхотні штурми не дають суттєвих результатів.

Про це розказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

"Противник намагається переносити акцент з Бахмута на Куп'янськ, з Куп'янська на Лиман. Таким чином намагається знайти слабкі місця в українській обороні. На даний момент суттєвих успіхів немає, наші захисники — в активній обороні", — повідомив Володимир Фітьо.

На Куп'янському напрямку росіяни намагались наступати на Синьківку, із залученням важкої техніки. Сили оборони знищили 2 танки, 3 БМП, 30 російських окупантів.

Загалом на всьому Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти завдали 566 обстрілів з артилерії, 24 авіаційних удари, застосував 35 дронів-камікадзе. Українські військові знищили 245 окупантів, та 50 одиниць техніки.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали 563 артилерійських обстріли, один авіаційний удар та 34 рази залучали дрони-камікадзе. Українські військові знищили 125 російських солдатів та 88 одиниць техніки, серед них — два танки, один БМП.

"Зараз ворог почав активно застосовувати техніку для своїх штурмів, результатів штурми піхоти не приносять, а результат треба якийсь показувати. Ці так звані перемоги потрібні для представлення на виборах. І зараз вони намагаються здобути хоч якісь мінімальні перемоги, щоб за допомогою ЗМІ представити їх як "взяття Берліна", — заявив Володимир Фітьо.

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