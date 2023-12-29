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Стало відомо, чи святкуватимуть Маланку у громадах Буковини
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Стало відомо, чи святкуватимуть Маланку у громадах Буковини

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Стало відомо, чи святкуватимуть Маланку у громадах Буковини
Фото: Суспільне Чернівці

Цьогоріч на Буковині не буде масштабних святкувань Маланки. Голови громад не зверталися за погодженням організації заходів.

Про це Суспільному повідомила очільниця обласного управління культури Олена Боднар.

Торік рішенням обласної комісії з надзвичайних ситуацій впровадили обмеження на проведення масових заходів. Рішення, чи святкувати Маланку, ухвалюють адміністрації громад – також вони мають отримати погодження від штабу тероборони області.

"Наразі від голів громад не надходило жодного листа-звернення про проведення святкування", – повідомила Боднар.

Раніше Суспільне зверталося до декількох голів громад, чи планують вони святкування Маланки. Зокрема, голова Вашківецької громади Микола Перч відповів, що через війну в країні святкувань не проводитимуть.

Цьогоріч за новоюліанським календарем Маланка припадає на 31 грудня.

Раніше Суспільне розповідало у відео, як майстри з Вашківців виготовляють маланкувальні маски:

Що відомо про Маланку

  • Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Чернівецької області.

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