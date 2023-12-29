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Пішов з дому і не повернувся: на Житомирщині поліція розшукує безвісно зниклого 26-річного жителя Бердичева
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Пішов з дому і не повернувся: на Житомирщині поліція розшукує безвісно зниклого 26-річного жителя Бердичева

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Пішов з дому і не повернувся: на Житомирщині поліція розшукує безвісно зниклого 26-річного жителя Бердичева
Фото: поліція у Житомирській області

Правоохоронці встановлюють місце перебування жителя Бердичева Сергія Антоненка, 1997 року народження.

Про це повідомив Бердичівський районний відділ поліції.

За словами рідних зниклого, він пішов з дому 17 грудня та до теперішнього часу не повернувся.

Його прикмети: зріст близько 165-175 сантиметрів, повної тілобудови, волосся коротке темне, очі карі.

Особливі прикмети: на животі післяопераційний шрам.

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування зниклого чоловіка, у поліції просять повідомити за телефонами: 067-526-83-64, 098-596-64-80 або 102 чи звернутися до найближчого відділку поліції.

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