Понад рік без газу: в Олександрівці на Херсонщині відновили постачання

В Олександрівці Станіславської громади на Херсонщині відновили газопостачання. Село понад рік залишалося без централізованого газопостачання.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

За її даними, навесні розробили проєкт відновлення. Влітку село під'єднали до центральної газової мережі області. Протягом осені до 60 осель, де мешкають люди, підвели газ, йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської агресії та пошкодження інфраструктури, понад рік Олександрівка залишалася без централізованого газопостачання.

На Херсонщині у 79 із 88 населених пунктах відновили газопостачання, яке зникло після російських обстрілів.

У Херсоні в Центральному районі після російських обстрілів 24 грудня 2023 року масштабні руйнування в системі газопостачання, пошкоджений середній тиск.

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