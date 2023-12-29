НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Понад рік без газу: в Олександрівці на Херсонщині відновили постачання
ІНФРАСТРУКТУРАКОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Понад рік без газу: в Олександрівці на Херсонщині відновили постачання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина Олександрівка газ
Газорозподільчий прилад, Херсонщина, Олександрівка. Фото: Херсонська ОВА/Телеграм

В Олександрівці Станіславської громади на Херсонщині відновили газопостачання. Село понад рік залишалося без централізованого газопостачання.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

За її даними, навесні розробили проєкт відновлення. Влітку село під'єднали до центральної газової мережі області. Протягом осені до 60 осель, де мешкають люди, підвели газ, йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської агресії та пошкодження інфраструктури, понад рік Олександрівка залишалася без централізованого газопостачання.

На Херсонщині у 79 із 88 населених пунктах відновили газопостачання, яке зникло після російських обстрілів.

У Херсоні в Центральному районі після російських обстрілів 24 грудня 2023 року масштабні руйнування в системі газопостачання, пошкоджений середній тиск.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
День жалоби за загиблими через ракетну атаку, вибух у Дніпрі, збитий &quot;шахед&quot;. Головні новини Дніпра та області 30 грудня
День жалоби за загиблими через ракетну атаку, вибух у Дніпрі, збитий "шахед". Головні новини Дніпра та області 30 грудня
Ракетний обстріл Черкащини, Сміла
Без вікон і дверей та без дахів: один день зі знищеної вулиці на Черкащині — фоторепортаж
Російські військові обстріляли ТЕС на Донеччині. Її зупинили — Міненерго
Російські військові обстріляли ТЕС на Донеччині. Її зупинили — Міненерго
У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті
У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті
На початок