Із дня загибелі 14-річної школярки на санній трасі в Кременці минуло сім місяців. У поліції кажуть — тривають експертизи. Сама ж санна траса закрита, тренувань на ній не проводять. Вперше за сім місяців матір загиблої Діани Новосад — Оксана прийшла на санну трасу.

"Рівно сім місяців. Прокуратура каже, що просто триває слідство. Ніяких розслідувань, нічого. Просто кажуть, що зараз половину тих, хто має розслідувати справу, служать. Все. Вони перевіряють сани, на чому діти їздили, форму. Але я думаю, що за сім місяців це вже давно можна було перевірити. Про слідство ніхто нічого не каже. Щодо допомоги, то нам тільки міська рада дала кошти на поховання. З тренерами і директором не спілкуємося. Я би хотіла, щоб винних покарали", — каже Оксана Новосад.

Оксана Новосад. Суспільне Тернопіль

Санна траса закрита для відвідувачів. Тут не проводять тренування санкарі, але на місці не має охорони і місце не обгороджене стрічкою.

"У той день я була на роботі і просто мені подзвонили та сказали: "Приїдь". В мене так серце стукало, що я відчула, що щось сталося. Я дзвоню, а мені ще не кажуть, що сталося. Просто кажуть: "Бери таксі і приїжджай". Я приїхала і мені просто тренери сказали, що так сталося. Вона їхала на санках і дошка відламалася, і врізалася в живіт. І вони не змогли її врятувати", — розповіла мати Діани Новосад.

Оксана Новосад. Суспільне Тернопіль

Окрім Діани, на санній трасі тренувалася також молодша донька Оксани — 12-річна Анастасія. Зараз, каже жінка, вона покинула цей вид спорту.

"От я сьогодні сказала, що їду на санну трасу, то дитина сказала: "Щоб та санна траса згоріла". Бо вона розуміє, що там загинула її сестра".

Кременецька санна траса. Суспільне Тернопіль

Тренували дівчат дві сестри – Анжела Майборода та Світлана Кравчук. Саме вони були з дітьми під час загибелі Діани. Світлана Кравчук цю ситуацію не прокоментувала.

"Вибачте, але це, мабуть, не до мене. У нас є директор траси. Це психологічно складна ситуація і я не хочу коментувати. Це трохи, вибачте, дивно", — каже Світлана Кравчук.

За її словами, зараз діти тренуються в спортзалі, а деяких за гроші федерації санного спорту возять тренуватися за кордон. Про умови, в яких працювали на Кременецькій санній трасі, тренерка сказала так:

"Не можемо сказати, що спортсмени тренувалися в належних умовах, але зараз умови стали ще скрутнішими. Проте, потрібно ставити цілі і йти вперед".

Кременецька санна траса. Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до директорки обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Світлани Крикончук. Вона відповіла, що триває слідство. Також під час інтерв’ю про здобутки спортсменів Тернопільщини, яке Світлани Крикончук дала Суспільному в листопаді цього року, ситуацію із санною трасою вона прокоментувала так:

"На час слідства на санній трасі не можна проводити ремонтів чи тренувань, взагалі нічого".

Світлана Крикончук. Суспільне Тернопіль

Начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко під час брифінгу відповів на запитання кореспондентів Суспільного щодо ситуації з санною трасою і сказав, що тривають експертизи.

"Слідство робить все, що може. Швидко та ефективно призначені експертизи, але вони значної складності. Є певні процедури і ми мусимо їх дотриматися".

Начальник Нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Фото: Суспільне Тернопіль

Кременецька санна траса належить позашкільному закладу "Кременецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа "Колос" з санного спорту", засновником якої є громадська організація "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос". Про це у відповіді на запит Суспільного повідомив тимчасовий виконувач обов’язків держсекретаря Міністерства молоді та спорту Юрій Музика. За його словами, збудована вона в 1970-их роках і в Україні схожих об’єктів немає. Грошей з держбюджету на неї не виділяли, а за ремонт і стан об’єкту має відповідати власник. Міністерство молоді та спорту до слідства не залучене.

Відповідь Міністерства молоді та спорту на запит Суспільного. Фото: Скриншот із відповіді Міністерства молоді та спорту

Відповідь Міністерства молоді та спорту на запит Суспільного. Фото: Скриншот із відповіді Міністерства молоді та спорту

У відповіді на запит кореспондентів Суспільного, Юрій Музика розповів, що спортсмени, які входять до національної збірної команди з санного спорту, виїжджають на навчально-тренувальні збори до міста Сігулда в Латвії, німецьких міст Оберхоф, Вінтерберг і Альтенберг, а також австрійських міст Іглс та Інсбрук. Також тренуються на єдиній в Україні стартовій естакаді зі штучним заморожуванням льоду для санного спорту Львівського фахового коледжу спорту.

Те, що споруди санної траси не є комунальною власністю, підтверджують і в міській раді Кременця. Однак, комунальною є земля, на якій розміщена санна траса, — каже перший заступник міського голови Кременця Олександр Маринюк.

"Санна траса знаходиться в урочищі Гниле озеро. Це земля комунальної власності, але ми розуміли, що її треба оцифрувати. На початку року дали дозвіл виготовити детальний план території, щоб далі її передати в оренду облраді. З часом мали би передати об’єкти нерухомості, що на цій ділянці. Кошти на ремонт траси з бюджету Кременецької міськради не виділяли, бо вона не на балансі громади. Ми хотіли би, щоб траса розвивалася, бо це великий об’єкт, в нас є чемпіони світу та Європи. Ми хотіли порозумітися з облрадою і передати на їй баланс трасу, щоб офіційно виділили кошти. Громадська організація робила поточні ремонти за гроші, які виділяли з Києва. Але ця санна траса мабуть років 50-60 потребує капітального ремонту. Поточні ремонти проводять за власні кошти".

Олександр Маринюк. Суспільне Тернопіль

На запитання, чи виділяли гроші з міського бюджету, щоб допомогти родині загиблої школярки, Олександр Маринюк відповів так:

"На поховання Діани Новосад, яка загинула, ми виділили її мамі 5 тисяч гривень з місцевого бюджету".

Кременецька санна траса. Суспільне Тернопіль

Ситуацію з санною трасою прокоментували в обласній раді.

"В попередній каденції ми вивчали передачу споруд траси на баланс облради, була програма підтримки розвитку фізкультурно-спортивного товариства. Траса завжди була в них у власності. Наш освітній заклад не мав змоги займатися санним спортом на будівлях, збудованих облрадою, і орендував цю трасу. Йшлося про те, щоби нам передати трасу, але згоди від фізкультурного товариства не було. Якби об'єкт був на балансі нашої установи — можна було б виділяти гроші, бо це бюджетні кошти і їх можна спрямувати відповідно до програмно-цільового напрямку для розвитку закладів і обласного майна, що в них на балансі. Пропозиції передати нам у власність трасу не було, як і пропозицій від міськради, адже вона не є власником",– розповів голова комісії облради з питань фізичної культури і спорту Володимир Мисик.

Володимир Мисик. Суспільне Тернопіль

Протяжність санної траси — майже 1200 метрів, проте в останні роки придатними для спуску були лише 800. Про це нам у 2021 році розповідав директор Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Колос" Анатолій Малищик. Він сказав, що на той час на капітальний ремонт траси треба було 11-14 мільйонів гривень.

Про кременецьку санну трасу під час свого першого звіту, як начальника обласної держадміністрації, у березні 2021 року говорив і Володимир Труш. Тоді наші журналісти запитали в нього, чому її не реконструювали. Володимир Труш тоді сказав, що якщо виділили гроші на санну трасу, то б не доробили водну арену. Також він розповів, що у перспективі є і оновлення кременецької санної траси і тернопільської біатлонної бази".

Кременецька санна траса. Суспільне Тернопіль

Востаннє санну трасу ремонтували в 2000-их роках, розповідає директор Кременецької спортивної школи Анатолій Малищик.

"Міжнародна федерація дала фінансову підтримку, на цей час ці суми можуть бути смішні, 20 тисяч німецьких марок і ми таким чином почали знизу облаштовувати жолоб траси, на якому можна було проводити навчально-тренувальний процес, чемпіонати та змагання з санного спорту. Після цього Кременецька міськрада і райдержадміністрація звернулися з листом до Міністерства молоді, тоді виділили кошти для продовження реконструкції. Якщо я не помиляюся, то на перший раз було більше 100 тисяч і ми продовжили роботу. Нами постійно цікавляться. Міністерство молоді і спорту, тоді це був Комітет фізичної культури та спорту, виділяє нам ще гроші та протягом 2001-2005 років. Виділили майже 500 тисяч гривень і облаштували жолоб траси протяжністю тисячу метрів".

Анатолій Малищик. Суспільне Тернопіль

Зараз на дерев’яній трасі деякі дошки струхнявіли й повідпадали, із них стирчать цвяхи. Анатолій Малищик розповів, що планують робити далі.

Стан санної траси у Кременці. Суспільне Тернопіль

Стан санної траси у Кременці. Суспільне Тернопіль

"Територіальна організація і "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос" вирішило, що треба передати трасу громаді, а громада буде вирішувати, чи розвиватиме трасу. Після передачі необхідно терміново провести ремонт хоч частини траси, щоб молодші юнаки та діти могли тренуватися", — каже Анатолій Малищик.

Анатолій Малищик. Суспільне Тернопіль