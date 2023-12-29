Окупаційна влада заявила про "націоналізацію" 2600 обʼєктів рухомого та нерухомого майна громадян України у Криму.

Про це окупаційний глава "кримського парламенту" Володимир Константинов написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, майно було "націоналізовано" у 192 фізичних та юридичних осіб.

"На сьогодні ми вже націоналізували понад 2600 об'єктів рухомого та нерухомого майна, що належало 192 фізичним та юридичним особам. При цьому на торгах продано 24 націоналізовані об'єкти. І цю роботу буде обов'язково продовжено наступного року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що російська влада півострова за рік виручила понад два мільярди рублів від продажу "націоналізованого" майна українських громадян у Криму.

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