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У Миколаєві не скасують комендантську годину на Новий рік
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У Миколаєві не скасують комендантську годину на Новий рік

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У Миколаєві не скасують комендантську годину на Новий рік
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES

У Миколаєві з 31 грудня на 1 січня комендантську годину скасовувати не будуть. Триватиме вона з 00:00 до 05:00.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Ми не відміняємо комендантську годину на Новий рік", — сказав Кім.

За інформацією очільника ОВА, відповідальний за безпеку у новорічну ніч буде заступник начальника національної поліції Миколаївської області Данила Віталій Миколайович.

Під час брифінгу начальник Головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно розповів, що 400 правоохоронців залучать для чергування на Миколаївщині у новорічну ніч.

"Ми плануємо організувати роботу автопатрулів, як на вулично-шляховій мережі для безпосередньо контролю за безпековим середовищем та допомоги в разі необхідності, у разі негоди, або будь-яких надзвичайних подій на автодорогах. Також відповідні патрулі, які будуть нести службу з охорони публічного порядку на вулицях міста на області, також будуть спеціалізовані групи, спецпідрозділи працювати в разі надзвичайних подій", — говорить Сергій Махно.

З 00:00 до 05:00 у цей час, якщо немає повітряних тривог, заборонено перебувати на вулицях. Будуть працівники поліції контролювати та проводити перевірку. Якщо у нас лунає повітряна тривога, громадяни мають можливість переміщатись в укриття, але обовʼязково з собою мати документи для встановлення особи.

Що відомо про зміну комендантської години на Миколаївщині

  • З 5 грудня 2022 року до 9 квітня 2023 року на території Очаківської, Чорноморської та Куцурубської об'єднаних територіальних громад діяла комендантська година з 21:00 до 06:00.
  • З 10 квітня 2023 року до 31 жовтня 2023 року на території Очаківської, Чорноморської та Куцурубської громадах діяла комендантська година з 23:00 до 05:00.
  • На Миколаївщині, окрім деокупованих громад, з першого грудня 2022 року комендантська година триває з 00:00 до 05:00.
  • У Миколаївській області в Очаківській, Куцурубській та Чорноморській громадах з 31 жовтня 2023 року комендантська година триває з 22:00 до 06:00.

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