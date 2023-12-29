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На Карпенка-Карого у Луцьку авто збило пішохода. Чоловік у реанімації
АВАРІЯРегіони

На Карпенка-Карого у Луцьку авто збило пішохода. Чоловік у реанімації

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Аварія на Карпенка-Карого у Луцьку 28 грудня
Місце аварії за участю пішохода на Карпенка-Карого у Луцьку, 28 грудня 2023. Фото: Нацполіція Волині

На вулиці Карпенка Карого у Луцьку 28-річний водій Audi збив чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Як повідомили в Нацполіції Волині, 38-річного мешканця села Чаруків доставили у лікарню. Травмований нині у реанімації.

За даними правоохоронців, водій був тверезим. Його автомобіль вилучили.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. Усі обставини аварії ще з'ясовують.

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