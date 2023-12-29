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Погода на Новий рік буде аномальною: прогноз від черкаського синоптика
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Погода на Новий рік буде аномальною: прогноз від черкаського синоптика

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Погода на Новий рік буде аномальною: прогноз від черкаського синоптика
Фото: Суспільне Черкаси / Сніжана Калюжна

На Черкащині в останні дні грудня утримається спокійна, аномально тепла без істотних опадів погода. Новорічна ніч 2024 року очікується теплою не по сезону: температура коливатиметься від 2° морозу 3° тепла.

Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"За попередніми розрахунками, 2023 року не вистачило лише 0,2°, щоб увійти у кліматичну історію аномально теплим за весь період спостережень. Утім опадами Черкащина забезпечена на 100%. Лідерами залишаються 2020 рік, із температурою 10,9° тепла (на 2° вище норми) та дощовий 1997 рік з опадами 783 мм — 120% річної норми", — пояснив Віталій Постригань.

В останні дні грудня, за словами синоптика, утримається тепла без істотних опадів погода.

"Середньодобові температури три-п'ять тепла, що вище норми на п'ять-сім градусів. Температура вночі один морозу — чотири тепла, вдень два-сім тепла".

На початку нового року синоптики прогнозують від двох морозу до трьох градусів тепла.

"У перший день нового року, 1 січня, температура коливатиметься від 2° до 7° тепла. На сніг розраховувати не варто".

Однак, на Водохреща, 6 січня, синоптик попереджає про похолодання.

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