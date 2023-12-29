Військовослужбовець Андрій Смоленський — пацієнт Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Боєць отримав поранення поблизу Роботиного на Запоріжжі. Військовий втратив зір та частини рук.

Історію воїна опублікували на Facebook-сторінці медзакладу.

Киянин Андрій Смоленський до великої війни працював антикризовим менеджером у великих міжнародних корпораціях. На початку повномасштабного вторгнення РФ відвіз дружину Аліну до рідних в центральну Україну, а згодом — за кордон.

До війська Андрій Смоленський вступив у квітні 2022 року.

"Я то приїздила до нього, то поверталася назад. Загалом ми були на відстані майже півтора року", — розповідає Аліна.

Наприкінці травня 2023 року поблизу Роботиного на Запоріжжі воїна важко поранило. Як це сталося, не пам'ятає.

"Прокинувся вже на койці від дурного сну. Очі так і не відкрилися", — пригадує Андрій Смоленський.

В Івано-Франківську бійця підтримує його дружина Аліна.

"На запитання, як їй вдається триматися, Аліна відповідає: "В мене все добре. В мене є Андрій, і він мене підбадьорює". В її очах та усмішці — максимум ніжності, концентрації та уваги. Стільки, що точно вистачить на двох", — йдеться у дописі.

Андрій Смоленський спілкується зі своїми побратимами з фронту. Іноді, як чинний командир підрозділу, допомагає планувати операції.

"Втім розуміє, що зовсім скоро його досвід "вже не буде релевантним для армії". Андрій розповідає багато цікавого про своїх побратимів, міркує та аналізує, що може допомогти нашому військові знищити ворога. І дуже хоче, аби якнайшвидше з'явилися технології, що допоможуть відновити зір", — пишуть на сторінці лікарні.

Наприкінці жовтня 2023 року в межах міжнародної місії "Face the Future" Андрія Смоленського прооперували канадські реконструктивні хірурги. Зараз він проходить реабілітацію в обласній лікарні.

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