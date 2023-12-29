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На Волині пенсіонери обміняли більше 110 тисяч старих ламп на енергоощадні
УКРПОШТАЕлектроенергіяРегіони

На Волині пенсіонери обміняли більше 110 тисяч старих ламп на енергоощадні

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У поштових відділеннях на Волині пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, за три тижні обміняли 111 220 старих ламп на енергоощадні.

Про це повідомила керівниця Волинського відділення Укрпошти Валентина Варголяк. З її слів, у селах обмін ламп діятиме до кінця 2023 року. З 1 січня послуга буде доступна у міських відділеннях Укрпошти.

Щоб отримати п'ять LED-ламп, пенсіонерам варто звернутися в будь-яке поштове відділення, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та дійсний номер телефону.

Як додала керівниця Волинського регіону Укрпошти, скористатися програмою обміну можуть і ті пенсіонери, які вже раніше обмінювали лампочки.

Водночас в області продовжує діяти програма й для юридичних осіб. Медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ також можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.

Волинь в рамках третьої хвилі обміну, який стартував 5 грудня 2023 року, отримала додаткових 500 тисяч LED-ламп.

Що відомо про обмін енергоощадних ламп

У грудні 2022-го Європейська комісія заявила, що готова виділити 30 мільйонів євро, що покриє купівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп (LED). З 16-го січня в Україні в режимі бета-тестування розпочали програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Із 30 січня в Луцьку стартував обмін ламп розжарювання на нові, енергоощадні. Зробити це можна у 18 відділеннях Укрпошти. Волинь отримала 280 тисяч енергоощадних ламп. Станом на 1 лютого на поштових відділеннях лучани обміняли 8,5 тисяч ламп розжарювання на енергоощадні.

За 11 днів дії програми з обміну старих лампочок на поштових відділеннях Укрпошти у Волинській області всім охочим видали вже 100 тисяч нових енергоощадних лампочок.

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