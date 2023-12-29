Новини та події Рівного та Рівненської області 29 грудня 2023 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На фронті загинули Олександр Ситник, Олег Попович та Андрій Василюк з Рівненщини
На війні проти РФ загинули Олександр Ситник з Вараша, Олег Попович з Сарн та Андрій Василюк з Тараканівської громади, що на Рівненщині.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Олександр Ситник
Олександр Ситник народився у селі Садове Білопільської територіальної громади Сумської області. Після школи навчався у Володимирецькому СПТУ-29 на електрозварювальника. Пізніше проживав у Вараші.
У січні 2023 року його призвали до Збройних сил України. Служив спочатку в Окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, потім солдат був переведений до 117-ої окремої механізованої бригади, де служив номером обслуги.
42-річний Олександр Ситник загинув 26 грудня під час виконання бойового завдання біля села Роботине Запорізької області.
Про час та дату прощання повідомлять додатково.
Олег Попович
52-річний Олег Попович проживав у Сарнах. Чоловік призвався до війська у березні 2023 року, служив в лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув 24 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Прощання та поховання відбудуться у суботу, 30 грудня:
- кортеж розпочне рух о 10:45 год і рухатиметься вулицями Костопільська — Українська — Коцюбинського.
- 11:00 — прощання вдома, вул.Коцюбинського, 4;
- 13:00 — чин похорону у храмі по вул. Котляревського;
- 14:00 — прощання на центральній площі;
- 15:00 — поховання на Алеї Слави (кладовище по вул.Шарпака).
Андрій Василюк
Андрій Василюк народився у 1991 році. Проживав у селі Переросля Тараканівської громади. Солдат загинув 7 грудня 2023 року в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.
Прощатимуться з військовий 30 грудня об 11:00 годині біля батьківського дому та у храмі святих апостолів Петра і Павла у селі Переросля.
У Рівному провели благодійний ярмарок у парку На Грабнику, щоб допомогти ЗСУ
У Рівному в парку На Грабнику відбувся благодійний ярмарок. До заходу долучилися місцеві жителі разом з дітьми, а також місцеві митці. Таке дійство організували вдруге. Вторговані гроші передадуть на потреби військовослужбовців.
Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Оксана Майборода.
Як правильно вітати військових і спілкуватися з ними у свята. Пояснює психологиня
У військових, які приїхали у відпустку з фронту або ж знаходяться на передовій, можуть бути різні реакції на свята та привітання.
Рівненська психологиня Катерина Габрієль розповіла Суспільному, як правильно вітати захисників і захисниць, аби не викликати роздратування.
Вона пояснила, що для військовослужбовців, які зараз знаходяться на фронті, привітання з Новим роком часто можуть ставати тригером:
"Потрібно сказати ті важливі слова, які ти хочеш сказати: про те, що я поруч, я знаю, ти нас захищаєш, нам дуже допомагаєш. Ось це от питання — формулювання, що саме я хочу побажати. Просто відправити в Viber картинку з Новим роком — це дивно й образливо, це може виглядати як знущання".
У військових, які приїжджають у відпустку додому, мало часу для адаптації, зазначила психологиня:
"Людна може замикатися, може не говорити, казати: «Слухай, мені краще посидіти вдома на дивані, бо все, що я хочу — полежати, а не йти з тобою десь відпочивати, бачитися з кумами». І це теж — окей. Тобто будьте чуйною, терплячою і приймаючою в цьому".
Катерина Габріель додала, що надмірне святкування та веселощі також можуть стати тригером:
"Це теж може викликати різні емоційні реакції. Тому тут краще, по-перше, обговорити, по-друге, поставити правило "стоп" святкування Нового року. Припустимо: «Так, ми можемо спробувати з тобою святкувати. Якщо відчуваєш, що тебе накриває або тобі погано — окей, ми зупиняємося і робимо як робимо». Але загалом краще було б святкувати в сімейному, теплому і затишному колі".
Рівненщина отримала 90 млн грн з держбюджету на предмет "Захист України"
Рівненщина отримала 90 млн грн з держбюджету на предмет "Захист України". Планують закупити засоби для навчання та комп'ютерне обладнання, повідомили у Рівненській ОДА. Йдеться про симуляції управління дронами, навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо. Крім цього, школи забезпечать технікою для підвищення кваліфікації вчителів.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше повідомляв, що уряд виділив 1,74 мільярда гривень на трансформацію уроків "Захисту України". 100 мільйонів підуть на професійний розвиток учителів і 1,64 мільярда гривень — на закупівлю навчального обладнання.
На Рівненщині 1 січня комендантську годину не послаблюватимуть
На Рівненщині комендантська година у новорічну ніч не зміниться та триватиме з опівночі до 5:00, повідомив у Telegram перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.
Правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі, продовжує діяти заборона на масові святкування та використання піротехніки.
Також у час дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщуватися транспортом чи пішки без спецперепустки.
Третя платіжка за газові послуги. Чого чекати рівнянам з 1 січня 2024 року
Рівняни, як і решта українців, з 1 січня 2024 року, окрім сплати за газ та його доставку, платитимуть також за утримання внутрішньобудинкових мереж. Суму додадуть до платежу за розподіл газу.
Як повідомила пресслужба НКРЕКП, заплатити потрібно буде один раз на три роки й вартість становитиме в середньому близько 50 гривень на одну родину.
Як рівняни ставляться до додаткової оплати — в матеріалі Суспільного.
Кермує тролейбусом 42 роки: історія рівнянки Галини Холод
Галина Холод 42 роки працює водійкою тролейбуса за маршрутом №2 у Рівному. Суспільному жінка розповіла, що кермувати електротранспортом мріяла з дитинства.
У місті працюють 96 водіїв тролейбусів, з них 29 жінок, повідомив речник "Рівнеелектроавтотрансу" Антон Бриних.
Наразі п'ятеро жінок відвідують навчальні курси, щоб потому стати водійками тролейбусів, а першим у місті електроавтотранспортом кермувала жінка.
62-річна Галина Холод про свою роботу розповіла:
"Коли я ще була зовсім юною, як кажуть, приїздила сюди з мамою на ринок. І я бачила, як жінки красиві керують тролейбусами. Думаю, невже я не зможу? І отак загорілася, вирішила, що прийду і буду тут працювати. Мама сказала: «Ну йди, спробуй. Сподобається — працюватимеш». Ось так я і працюю тут стільки років".
Жінка поділилася, що коли прийшла вперше — їй не було 18 років, тому на роботу не взяли:
"Потім прийшла вдруге, а вже набрали групу. А вже на третій раз — то вже мене взяли. Було дуже багато жінок. Тільки тоді ми були молоді ще, юні, а тепер уже всі — старші.
Галина Холод розказала, що прокидається на роботу о 4:00, а о 5:00 за працівниками приїжджає автобус, який везе у депо.
"Їздила зі мною постійно дівчинка, їй років 12. Вона зі мною завжди спілкувалася, а потім вона стала доросла і коли виходила заміж, то зі своїм чоловіком прийшли до мене на тролейбус, принесли мені квіти, коровай".
Щодо роботи жінок за кермом тролейбуса, то жінка вважає так:
"Жінки-водійки навіть краще ніж чоловіки їздять. Вони обережно їдуть, не "лихачать".
Прогноз погоди на 30 грудня
30 грудня на Рівненщині, за даними обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — без опадів. Вдень — місцями невеликий дощ. Вітер — західний, 7-12 м/с, пориви — 15-18 м/с.
Температура по області: вночі — 1..5º тепла, вдень — 5..10º тепла; У Рівному вночі — 3..5º тепла, вдень — 8...10º тепла.
На Рівненщині працювала ППО
Під час ранкової повітряної тривоги 29 грудня ППО працювала у різних районах Рівненщини, повідомила пресслужба ОДА у Telegram. Люди та об’єкти інфраструктури не постраждали.
Як мобілізація та війна можуть вплинути на ринок праці у 2024 році. Пояснює експертка
У 2024 році загалом очікують такі ж тренди на ринку праці, як і у 2023-му. Також ймовірні оптимізація в IT-сфері та дефіцит робітників в агробізнесі.
Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна пояснила в етері "Суспільне. Спротив", яке становище на українському ринку праці, як впливає мобілізація та з які проблеми є у працівників та роботодавців.
Які проблеми є на ринку праці
"Я прослухала пресконференцію пана Залужного і якщо він не знає, що буде творитися у 2024-му році, маючи найбільший коефіцієнт неупередженості — це війна, то було б дуже оптимістично вважати, що я знаю, що буде відбуватися 2024-му році. Якщо рік буде схожий на 2023-й, то в принципі тренд буде той самий. Це буде помірний зріст, можливо, оптимізація ситуації в IT.
Хотіла б, щоб це було підвищення кількості і якості вакансій в агробізнесі і виробництві, яким зараз дуже тяжко. Відповідно, щоб роботодавці змогли відповісти на ті виклики, на які є — дефіцит кандидатів, іноді недостатнє фінансування через те, що не хочуть, а не через те, що не можуть. Ніхто не відміняв нашу "улюблену" боротьбу з ейджизмом і сексизмом.
Я гадаю, що нових виплат не буде, будуть старі, але в пропорції дефіцит фахівців, а знов-таки — через небажання деяких роботодавців звертатися до 45+, можливо, подвійний полуторний дефіцит".
Як розподілилася залученість регіонів України
"Молодь в нас є наразі або вже працевлаштована, або мобілізована, або за кордоном. 2023-й рік приніс певне географічне перегрупування вакансій, схід у нас не настільки активний, як захід. Можливо, буде насиченість ділової активності західних регіонів.
Через нестабільність півдня хотілося б, щоб Одеса повернула собі ті позиції, які були втрачені через те, що туристичний потенціал міста наразі не дуже реалізовується і нестабільність не дає розвиватися тим сферам, які давали вакансії і годували місто".
Мобілізація та повернення з фронту: як це впливає на ринок праці
"Якщо дійсно відбудеться те, що анонсовано, себто ті 500 000 людей будуть вилучені з ринку праці — нам доведеться або перекваліфікувати фахівців суміжних професій, або оптимізувати навантаження. В тому сенсі, що там чотири працівники будуть тепер виконувати те, що раніше виконували п'ять. Або ми будемо це автоматизовувати, намагатися фемінізувати певні чоловічі вакансії.
Багато компаній вже готуються до того, щоб повернути ветеранів на свої робочі місця — адаптовують робоче середовище, практикують більшу інклюзію тощо. Це не властиво всім роботодавцям, це наша зона росту. Наскільки я розумію, відбудеться певна ротація, себто люди, які повернуться з фронту, будуть прийняті або роботодавцями, до яких вони хочуть і будуть долучатися, або будуть шукати собі нові робочі місця, або підуть у підприємці.
Зараз ситуація, коли ветерани не хочуть бути підпорядкованими і хочуть організовувати власні бізнеси. Держава це підтримує і є певна пільгова кредитна програма на бізнес для ветеранів, тому чому ні?"
Які галузі можуть найбільше відчути дефіцит кадрів
"Мені здається, ті, що й до цього — виробництво, сільське господарство, логістика, комбайнери, трактористи, вантажники, охоронники тощо. В нас ситуація, коли іноді мирним людям доведеться перекваліфікуватися. Наприклад, в агрохолдингах тепер є департаменти з розмінування і найбільш дефіцитна професія — сапер. Тому навіть тепер в цивільних організаціях ми мусимо підтримувати певні нові спеціальності, які допомагають теперішнім бізнесом вести свій основний бізнес-процес".
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