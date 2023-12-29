Черкащанина засудили на шість років за 12 пакетиків наркотиків

Жителю Умані суд виніс вирок - шість років позбавлення волі, за зберігання та розповсюдження наркотиків.

Про це повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

З її слів, 41-річний чоловік зберігав амфетамін:

"За публічного обвинувачення прокурорів Уманської окружної прокуратури суд визнав винним 41-річного уманчанина, який незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збував психотропну речовину (ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Його засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що чоловік незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропну речовину – амфетамін, у великих розмірах".

Як розповіла речниця, під час обшуку працівники поліції у морозильній камері холодильника виявили та вилучили 12 пакетиків вказаного психотропу.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

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