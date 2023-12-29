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Через атаку РФ по Одесі пошкоджено один з навчальних закладів
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Через атаку РФ по Одесі пошкоджено один з навчальних закладів

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Під час атаки РФ 29 грудня пошкоджень зазнав один з навчальних закладів в Одесі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

"Всі працівники, які були в закладі, перейшли в укриття, всі неушкоджені", — зазначила Олена Буйневич.

За словами мера міста Геннадія Труханова, дітей у школі не було:

"Це щастя, що у нас зараз канікули й там не було дітей".

Через ракетну атаку РФ по Одесі пошкоджень зазнав один з навчальних закладів
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

Через ракетну атаку РФ по Одесі пошкоджень зазнав один з навчальних закладів
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня
Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Атака по Одесі 29 грудня, пошкоджено ліцей
Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

атака Одеси 29 грудня
Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

наслідки атаки Одеси 29 грудня
Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 15 людей отримали поранення, з них дві дитини — шести та восьми років. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.
  • Станом на 10:15 у лікарні міста шпиталізували 11 поранених, зокрема, одну дитину, повідомили у міській раді. Всі вони у стані середньої важкості.

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