Через атаку РФ по Одесі пошкоджено один з навчальних закладів

Під час атаки РФ 29 грудня пошкоджень зазнав один з навчальних закладів в Одесі.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

"Всі працівники, які були в закладі, перейшли в укриття, всі неушкоджені", — зазначила Олена Буйневич.

За словами мера міста Геннадія Труханова, дітей у школі не було:

"Це щастя, що у нас зараз канікули й там не було дітей".

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Пошкоджений ліцей. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок ракетної атаки по Одесі пошкоджень зазнав навчальний заклад. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинуло три людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 15 людей отримали поранення, з них дві дитини — шести та восьми років. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини.

Станом на 10:15 у лікарні міста шпиталізували 11 поранених, зокрема, одну дитину, повідомили у міській раді. Всі вони у стані середньої важкості.

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