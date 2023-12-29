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Більше року вважали зниклим безвісти: на Черкащині поховали захисника
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Більше року вважали зниклим безвісти: на Черкащині поховали захисника

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Більше року вважали зниклим безвісти: на Черкащині поховали захисника
Фото: Чорнобаївська громада

29 грудня у селищі Чорнобай на Черкащині поховали Сергія Пахара. Більше року захисника вважали зниклим безвісти. У листопаді 2023 року його тіло ідентифікували.

Солдат Сергій Пахар був заступником командира бойової машини – навідником- оператором механізованого взводу окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, розповіла Суспільному речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея.

Захисника з 29 серпня 2022 року вважали зниклим безвісти при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Сухий Ставок на Херсонщині. 16 листопада 2023 року його ідентифікували та вважали загиблим з 29 серпня 2022 року.

Церемонія прощання із захисником відбулася у селищі Чорнобай на пагорбі Слави, повідомили у Чорнобаївській громаді.

"Дорогий наш сусід, ми так чекали, що ти живий повернешся додому, але доля зробила по іншому. Царство небесне, хай земля буде пухом. Слава Герою", — висловилася про Сергія сусідка Ніна Семиліт.

"Ти нарешті повернувся додому на жаль на "щиті" Вічна і світла пам’ять. Я памʼятатиму його доброго, хорошого сусідського хлопця. Спочивай з миром. Дякую тобі за те, що боронив Україну", — згадала Людмила Орлова.

Сергієві Пахару було 46 років.

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