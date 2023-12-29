Внаслідок пожежі на Закарпатті загинув чоловік

На Закарпатті у селі Батрадь Берегівського району внаслідок пожежі у житловому будинку загинув 67-річний чоловік.
Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.
За інформацією відомства, 29 грудня о 01:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку.
"Під час гасіння, в одній з кімнат виявили тіло людини. Ним виявився власник будинку 1956 року народження. Полум’я знищило дерев’яне перекриття на площі 40 квадратних метрів, вікна та двері, речі домашнього вжитку", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють причину пожежі.
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