Внаслідок пожежі на Закарпатті загинув чоловік

На Закарпатті у селі Батрадь Берегівського району внаслідок пожежі у житловому будинку загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області.

За інформацією відомства, 29 грудня о 01:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку.

"Під час гасіння, в одній з кімнат виявили тіло людини. Ним виявився власник будинку 1956 року народження. Полум’я знищило дерев’яне перекриття на площі 40 квадратних метрів, вікна та двері, речі домашнього вжитку", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють причину пожежі.

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