На Черкащині під час пожежі загинув чоловік

У селі Гута-Селицька Звенигородського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув господар будівлі.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Як розповіла Юлія Норовкова, 29 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку.

"Під час розвідки рятувальники виявили тіло господаря. Пожежу ліквідували".

Речниця пояснила, що причина загоряння встановлюється.

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube