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Обстріли Донеччини: ракети по Селидовому та удари по інфраструктурі
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Обстріли Донеччини: ракети по Селидовому та удари по інфраструктурі

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Обстріли Донеччини: ракети по Селидовому та удари по інфраструктурі
Фото: Роман Падун/Facebook

Окупанти завдали удару по Селидовому ракетами С-300. Всього протягом 28 грудня окупанти 14 разів били по житловим секторам та критичній інфраструктурі Донеччини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Армія РФ атакувала 12 населених пунктів:

  • міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове,
  • селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине,
  • села Бердичі, Єлизаветівка, Зоряне, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське.

Після опівночі РФ вдарила ракетами С-300 по Селидовому. Пошкоджено підприємство.

В Авдіївці окупанти поцілили в багатоквартирний будинок – вбили людину. Єлизаветівку росіяни обстріляли з артилерії, поцілили в приватну оселю. Двоє людей зазнали поранень.

Вдалося встановити інформацію щодо 2 цивільних осіб, убитих раніше, — в Авдіївці й Торському.

Також за даними Донецької ОВА росіяни обстріляли Богоявленку Вугледарської громади. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.

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