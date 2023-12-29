Закарпатця засудили до шести років ув'язнення за збут наркотиків

На Закарпатті до шести років ув'язнення засудили 23-річного жителя Мукачева за збут особливо небезпечних наркотиків.

Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, мукачівець розповсюджував наркотичні речовини серед місцевого населення. Зустрічі з "клієнтами" призначав у себе вдома. Під час однієї з таких, правоохоронцям вдалося задокументувати факт збуту обвинуваченим двох згортків фольги з канабісом.

Чоловік у суді заперечив свою вину. Натомість розповів, що займався розповсюдженням не марихуани, а її насіння, щоб заробити. Однак такі відомості були спростовані як показами свідків, так і іншими доказами, додають в прокуратурі.

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