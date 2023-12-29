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У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті
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У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті

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З 1 січня у Золотоноші на Черкащині на пʼять гривень здорожчає проїзд в громадському транспорті.

Про це Суспільному розповіла секретарка міської ради Наталія Сьомак.

Жителька Золотоноші Ольга Ориненко, про те що проїзд здорожчає дізналася нещодавно. Вона щодня дістається до роботи автобусом, квиток на який нині коштує 10 гривень.

"На п’ять гривень — це капець. Тут зарплатні не такі великі, що можна аж на п’ять гривень підіймати, ще хай би там 2,50 і то я вважаю, що взагалі це на час війни взагалі не реально. Мало того що ціни здорожчали, так тут ще й проїзд. Як доводить нужда, то їдеш, бо що робить лишається, є можливість, біжиш, а як дитина маленька, то не побіжиш".

У Золотоноші на Черкащині зросте вартість проїзду
Фото: Суспільне Черкаси

Не має змоги платити 15 гривень і місцева жителька Світлана Рушник:

"У нас в Золотоноші має бути менше, у нас жителів мало, повинно бути по 10, а в нас здорожчення".

Золотонісець Володимир Нісак відмовиться від поїздок на громадському транспорті, якщо ціна зросте:

"Пішки будемо ходити. Ні, пенсію не підіймають, а що ж пенсії низькі, у депутата висока пенсія, судді, а в нас що?"

Зросте вартість проїзду
Фото: Суспільне Черкаси

Зараз люди літнього віку можуть двічі на тиждень безоплатно скористатись автобусом, але цього не достатньо, розповіла пенсіонерка Наталія Говоруха:

"Із трьох тисяч пенсії не дуже накатаєшся, ті, які працюють, їм нічого не залишається, окрім, як платити 15 гривень і їхати на роботу або бігти пішки".

Зросте вартість проїзду
Фото: Суспільне Черкаси

Отримати коментар керівника Золотоніського автотранспортного підприємства не вдалося, оскільки, за словами головного бухгалтера Валентини Ярмоленко, він перебуває на лікарняному.

Натомість секретар міської ради Наталія Сьомак розповіла, що рішення збільшити вартість проїзду цілком обґрунтоване:

"Ріст цін на пальне, на бензин, на обслуговування, заробітна плата з першого січня мінімальна зростає і з першого квітня також зростає".

Зросте вартість проїзду
Фото: Суспільне Черкаси

Додала: ціну на квиток перевізник визначає самостійно.

"Це приватна структура зараз, перевізник наш, вони обрахували свої можливості, якщо вони залишаться на старому рівні вони не зможуть працювати і виходити на лінію".

У Золотоноші зросте вартість проїзду
Фото: Суспільне Черкаси

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